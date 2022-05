Murió su bebé y en el Materno le dieron otro cuerpo. Cremaron el equivocado y duda de la causa del deceso

Esta triste e increíble historia ocurrió en el Hospital Materno Infantil de Salta, tantas veces premiado y elogiado por su atención pero con este caso se abren muchos interrogantes.



Según nos contó a InformateSalta Micaela Martínez, de 26 años, quien dio a luz a su segunda hija el 27 de abril a las 5,39 Hs., la beba nació con 2.660 Kg. A la hora de haber nacido fue llevada a internación en Neonatología donde permaneció por 9 días.



“En ese tiempo estuvo con respirador, pero nunca nos dijeron que tenía”, explicó Micaela quien agregó que “los estudios no decían que tenía. Luego nos dijeron que estaba mejorando y estaba respirando sola por lo que le sacaron el respirador”.



“El 5 de mayo la fui a ver y estaba bien y su Dra. me dijo que estaba perfecta. La fui a ver pero me llamó la atención que ese día no había nadie cuidándola. Según dijeron porque habían muchos bebés”, agregó.



En su relato a InformateSalta, la madre acotó que la causa de muerte comenzó 15 horas antes según le dijeron en el Hospital, “pero nosotros la vimos 12 horas antes y estaba bien de salud. Nos dijeron que murió de un neumotórax cuando los estudios no decían que tenía eso, es su historia clínica decía negativo”.



“Para mi que murió de una negligencia en la atención, murió de un descuido no por lo que me dijeron”, expresó muy angustiada.



Esta en la primera preocupación que plantea Micaela de lo que vivió en el Hospital Materno Infantil, pero no fue sólo eso. Su calvario seguiría también más adelante, luego de fallecida su beba.



“Fuimos al hospital, hicimos los trámites del acta de defunción y nos pusimos a ver lo del sepelio”, comentó la madre quien dijo no pudo entrar a reconocer el cuerpo ya que no aguantaba ver a su hija muerta, siendo que hacía poco la había visto bien.



“A la morgue entramos mi pareja y yo, y un señor de nombre Manuel López nos pidió el acta de defunción que firmemos. El padre de la beba entró a reconocer el cuerpo, pero yo salí porque no podía ver a mi hija muerta”, y agregó que luego su pareja le dijo que el cuerpo de ese bebé no tenía la ropa que ellos le habían puesto y que no estaba seguro que sea la beba de ellos.



Sin embargo, este señor se fijó en el legajo, y dijo que si coincidía el número. “Así fue que retiramos de la morgue al bebé y lo cremamos”, dijo.







La cinta que tenía su beba, con el mismo nombre del otro cuerpo.

Llega otra mala noticia



No sólo esta pareja duda de la causa de la muerte de su beba, y el mal momento que pasaron en la morgue donde dicen que vieron cuerpos amontonados en un freezer, sino que una llamada agravaría lo vivido.



“Hoy a la mañana me llaman del Hospital, y me dicen que nos habíamos llevamos otro cuerpo, acusándome de haberme llevado un varón”, dijo esta madre sin poder creer lo que le decían desde el otro lado del teléfono.



“Cómo podía saber, yo no lo reconocí porque no pude entrar, ellos son los que deben corroborar eso”.



Según explicó cuando fueron hoy a la mañana al Hospital, el papá con una tía vieron que 2 bebés tenían la misma cinta con el nombre RN Martínez, sin decir sexo ni otro dato y que por eso se confundieron.



“No pueden no tener una ficha con más datos que el apellido, eso pasó”, explicó.



“Lamentablemente por culpa de ellos, la familia del otro bebé no lo pudo despedir porque nosotros lo cremamos ayer a las 6.30 de la tarde. Sólo pudimos entregarles las cenizas, e hicimos la denuncia correspondiente”, dijo Micaela.



“Hicieron todo mal en el Hospital, a nosotros nos tocó vivir esto, pero la familia del otro bebé no lo pudo ver por última vez y encima acusaban a mi pareja por haber dicho que si era su hija la del cuerpo entregado”. El papá de la beba le dijo a López que no estaba seguro sea ella porque no reconocía la ropa que tenía puesta, pidió que se fije en el legajo y López ratificó: "Es ella".



Según su relato, estaban tratando de tapar su error echando la culpa a su pareja, el padre de la beba fallecida, mientras ella lloraba desconsolada. Es por eso que radicaron una denuncia contra el responsable de la morgue, contra la empresa de sepelios Rigo y contra el Hospital porque además no cree que su hija haya muerto por lo el cuadro que le dieron.



Finalmente, agregó que esperan los resultados de la autopsia al cuerpo que si es el de su beba, en manos del CIF, “para saber la verdad porque el certificado de defunción con la historia clínica de mi beba no coinciden para nada”.