¿Otra vez? Alumnos de una promoción involucrados en una batalla campal en una plaza de Tartagal

Son muchas las veces que nos tocó informar sobre violentos enfrentamientos de alumnos de distintos establecimientos educativos de la provincia, sin ir más lejos el lunes se conocía un hecho ocurrido con alumnos de un Colegio nocturno de Metán.

La noche del lunes en plaza San Martín, de la ciudad de Tartagal, mientras se hacía la presentación de la promoción 2022 de la Escuela de Comercio Aguado, alumnos se habrían enfrentado, lo que originó gritos y corridas, informó Videotar Noticias.

Sin embargo, papás de los alumnos dijeron a través de las redes sociales que fue una pelea entre patotas y nada tuvieron que ver los alumnos del colegio.

Lo cierto es que la policía tuvo un gran trabajo para despejar el lugar ya que se trataba de menores, en tanto comerciantes se expresaron sobre lo sucedido. "La gente entró a mi local para resguardarse, y tuve que cerrarlo con llave. Cuando salí me impresioné porque era una manada de cientos y cientos de chicos. Atrás mío había dos chicos que tenían cuchillos, se intercambiaban cuchillos, se fueron todos y a correr. La gente empezó a arrinconarse, dejé algunos adentro y me encerré, no había un policía" aseguró la mujer.

La comerciante contó que tomó la determinación de llamar a unos policías de tránsito que estaban cerca y les pidió que corten la calle. "Puedo decir que no había un policía, no había un móvil. Los autos venían y los chicos corrían por la calle".