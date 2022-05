Aseguran que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli ya tienen nuevas parejas

Carmen Barbieri contó que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ya están en pareja a días de haber anunciado la separación.

La actriz brindó una entrevista exclusiva con Socios del Espectáculo donde aclaró que “solamente dije que yo sabía que estaban separados. Bah, que estaban en crisis. Sabía porque me lo dijo alguien que no voy a decir quién y ahora seguramente la pareja habrá decidido contarlo”.

“Uno es mediático porque es del medio, no podés tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, bah, en realidad, por suerte uno es tan conocido y tan querido por la gente que se sabe todo. La pareja era muy querida por la gente, pero las cosas se terminan a veces. O no. Quién te dice que no es un momento de crisis”, especuló Carmen.

Barbieri explicó que Tinelli y Valdés “decidieron contarlo y yo dije que sí, que ya lo sabía. Sabía que estaban en crisis, no tanto. No soy amiga de la pareja y si lo fuera tampoco lo hubiera contado”.

“Me contaron que no están solos. Ambos. La persona que me viene contando esto es alguien muy allegada, pero como están solteros, solos, estarían con alguien. No es que hubo un tercero. Se separó la pareja y estarían”, cerró la actriz. /Eltrecetv