La defensa de Cositorto denunció que recibió tratos inhumanos en Salta

En medio de las causas que se llevan adelante en su contra, Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, llegó a Salta donde en la mañana de este viernes fue imputado por la Justicia. No obstante su defensa aseguró que fue víctima de malos tratos, algunos de estos inhumanos, durante su estadía en nuestra provincia.

Así lo señaló la abogada de Cositorto, Sandra Domene, en diálogo con Somos Salta, indicando que no se le respetaron “derechos que son básicos, garantías constitucionales que se violentaron en torno a una persona que todavía goza del principio de inocencia”, espetó.

En este sentido indicó que su defendido salió del servicio penitenciario de Córdoba donde fue trasladado por personal penitenciario pero “en todo lo que fue el traslado, se violaron condiciones básicas y en el alojamiento, hasta el día de hoy, hasta las 10 de la mañana, no recibió ningún tipo de alimentos”.

Domene señaló que, ante esta falencia que denunció, tuvo que pedir permiso para que le pudiera comprar un sándwich y una gaseosa para que se alimentara. “No puede declarar frente a una audiencia de imputación, pasando más de 24 horas sin ingerir algún tipo de alimentos, aún con su voluntad”, recalcó la abogada.

“Dejó en claro que no recibió ningún tipo de agresión física, pero sí fue brusco el trato”

Por último, la defensora de Cositorto repitió que no es correcto el maltrato que éste habría recibido. “Aquí se están cuestionando garantías mínimas de cualquier persona privada de la libertad, más cuando hablamos de una persona que no fue condenada, los tratados internacionales y la misma Constitución lo sostienen”, subrayó para concluir no sin antes decir que iba a denunciar lo ocurrido a la Fiscalía de Derechos Humanos.