La Municipalidad asegura que no hubo problemas durante el relevamiento en la Ex Palúdica

Luego que empleados de la Ex Palúdica denunciarán que trabajadores municipales, que estarán a cargo de las obras de la puesta en valor del edificio ubicado en el paseo Güemes, anunciadas días atrás por la intendenta Bettina Romero, ingresaron bruscamente para hacer un relevamiento, desde la Municipalidad desmienten tal situación.

Según los datos y el material que llegó a la redacción de InformateSalta, los empleados de la Base de Control de Vectores, que funciona en el inmueble, se habrían visto sorprendidos cuando los trabajadores municipales irrumpieron en el edificio, al parecer de forma brusca.

Es que, en base a los datos que recibió nuestro medio, estos municipales ingresaron sin previo aviso, rompiendo una puerta, sorprendiendo a las personas que estaban en la Palúdica, quienes dijeron que hasta rompieron algunos candados.

En este sentido, desde la Municipalidad aseguraron a InformateSalta que no hubo ningún tipo de violencia y relevamiento se hizo en edificios donde no hay oficinas, por lo tanto no hay gente trabajando. Están vacíos y en muy mal estado.

En este sentido, adelantaron que el próximo lunes se juntarán nuevamente con los trabajadores que están en el edificio central para contarles cómo será el relevamiento en ese espacio.