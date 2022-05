Tras la derrota en el clásico, Martos ratificó su continuidad como DT del “Santo”

A pesar de los rumores de un posible cambio de timón tras la derrota del “Santo” en el clásico, el entrenador Martín Martos adelantó que no dará un paso al costado y explicó que “de esta situación se sale trabajando”.

“Venimos que varios traspiés, se trabaja para no tenerlos. Falta mucho recorrido todavía”

Sobre su continuidad dijo que no claudica nunca. “Yo fui criado para salir adelante, meter el pecho. Son circunstancias del juego y del campeonato. Es doloroso perder un clásico. Me toca defender los colores de Juventud y me pongo en la piel del hincha, del jugador. De esto se sale trabajando”, indicó.

También analizó el partido y la derrota. “Se corrió hasta el último y se metió. Central fue más dominador, pero hubo cosas que nos condicionaron en el primer tiempo y el árbitro también ayudo a eso. En el segundo no nos cobran un claro penal, una mano en el área”, dijo.

Por último, se refirió al momento que atraviesa el equipo. “Venimos en una racha de que no ligamos. Central metió una pelota en los palos pero nosotros también tuvimos algunas situaciones claras. Me extraña que en estos tipos de partidos se cometa errores. Yo felicitó a mis jugadores por el partido que hicieron”, finalizó.