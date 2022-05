Copa de la Liga: los seis jugadores con pasado en Boca que van por el título con Tigre

Tigre vive un presente de ensueño. En su temporada de regreso a Primera, el Matador no solo logró clasificar entre los ocho mejores a los duelos de eliminación directa, sino que incluso se hizo fuerte allí ante uno de los máximos candidatos, como River, y esta tarde eliminó a Argentinos en semifinales para meterse en la final ante Boca.

El próximo domingo en el Kempes, Tigre volverá a enfrentar en un partido por el título a Boca, con la presencia de ¡seis! futbolistas surgidos de las inferiores del Xeneize que buscarán amargar al elenco de Sebastián Battaglia y darle otra estrella más al Matador de Victoria. "No queda otra, primos", escribió Equi Fernández en sus redes sociales al compartir una foto de los exBoca que hoy celebraron el pase a la final en cancha de Huracán.

De punta a punta, el Matador tiene numerosos jugadores que se formaron en la cantera azul y oro. Si bien no viene viendo acción, ya que es el segundo arquero del equipo detrás de Gonzalo Marinelli, Manuel Roffo era la gran promesa en el arco xeneize hasta el año pasado. El pibe, que no renovó su contrato y se marchó libre de La Ribera en marzo del 2021, defendió desde chico las redes de Casa Amarilla.

También hubo casos de jóvenes talentos que fueron cedidos a préstamo por Boca para que sumaran confianza y rodaje futbolístico en Victoria. En esa lista resaltan los nombres del defensor Oscar Salomón (habitual suplente), Retegui, que fue uno de los puntos altos en estos últimos partidos y con gol incluido ante River, y Ezequiel Fernández, otro de los que suele estar desde el arranque. También Agustín Obando, que hoy entró para los penales pero ni llegó a patear por las malas ejecuciones de Argentinos.

Figura de la Reserva bicampeona y uno de los pibes favoritos de los hinchas por su perfil bostero y aguerrido, Equi se destacó en el círculo central de Tigre con Sebastián Prediger, otro que jugó en el Xeneize pero no salió de su semillero. "A veces hay que salir de los flashes de Boca para sumar experiencia. Y luego volver, si toca, con más experiencia y estar listo", contó el mediocampista de gran presente meses atrás.

Además de Fernández y Retegui, el tercer titular nacido en Boca en el que el técnico Diego Martínez depositó su confianza y le respondió fue Facundo Colidio, quien temporadas atrás fue considerado uno de los grandes baluartes de las juveniles boquenses. "Es el mejor 9 del país en Inferiores", llegó a describirlo Jorge Coqui Raffo, coordinador de las divisiones menores del club.

Boca parecía tener asegurado un N°9 por mucho tiempo. Sin embargo, a finales de 2017 apareció Inter y Colidio armó las valijas. "Me estaba yendo muy bien, aunque estaba en Reserva y el titular era Marcelo Torres. Y me llegó esta oferta. No lo podía creer, es el sueño de cualquier chico jugar en un grande de Europa. Era muy difícil decirle que no. Si la rechazaba no me lo iba a perdonar. El club lo entendió y no tuvo inconvenientes, no puso obstáculos como para que yo pueda salir", expresó tiempo atrás en TyC Sports.

El Nerazzurro ofertó nueve millones de dólares, le ganó la pulseada a Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid, y se llevó al artillero juvenil del Xeneize, que sufrió varios cortocircuitos internos por su salida. Pese a su salto a Europa, jamás tuvo la chance de debutar en Italia y desfiló a préstamo. Primero a Saint Truden, de la máxima categoría de Bélgica, y ahora Tigre, que empezó a gritar sus goles.

Los surgidos de Boca con la camiseta de Tigre

-Manuel Roffo: se fue libre de Boca

-Oscar Salomón: cedido a préstamo por Boca

-Ezequiel Fernández: cedido a préstamo por Boca

-Agustín Obando: cedido a préstamo por Boca

-Mateo Retegui: cedido a préstamo por Boca

-Facundo Colidio: se formó en Boca, fue comprado por Inter y está a préstamo en Tigre