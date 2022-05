Políticos Salteños en Redes Sociales: seguidores, exposición e impacto

En el transcurso de un año preelectoral, Troka Comunicadores lanza nuevamente su estudio de redes sociales donde analiza el comportamiento de 94 referentes de la escena política salteña en las plataformas digitales. Con este seguimiento, se analizamos el criterio de exposición que cada referente pone en juego, como también la respuesta de la gente.

A pesar de que la actividad de los políticos en las plataformas digitales no se traduzca directamente en votos, la exposición que hacen en redes sociales y el criterio que aplican a la hora de mostrarse, son parte de la estrategia con la que configuran la imagen pública que muestran al mundo.

Reconociendo que las redes sociales se configuran como uno de los canales de mayor consumo para informarse e interactuar, desplazando incluso a medios tradicionales, Troka Comunicadores vuelve con su relevamiento y análisis del comportamiento de los principales referentes políticos en el universo virtual.

En la muestra se incluyen a funcionarios de primera línea del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de Salta; también al conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia y Nación, y a la totalidad de ediles del Concejo Deliberante de Salta Capital.

Más allá de las diferencias numéricas en lo que respecta a seguidores y engagement de cada uno de los referentes seleccionados, existen algunos patrones que se replican, y otros casos que se imponen como verdaderas excepciones.

En este relevamiento realizado durante el mes de abril del 2022, el resultado de la investigación arroja que la red social más utilizada por los dirigentes en Salta es Instagram (78,49%), seguida por Facebook (75,27%), y Twitter (63,44%). A su vez, existe un importante porcentaje (33,3%) de dirigentes que no tienen una red social de las 3 anteriormente mencionadas.

Si avanzamos hacia una segmentación focalizada en el gobierno provincial y municipal, el común denominador es que en ambos, el titular del Ejecutivo es quien también posee mayor presencia en las redes sociales. Resulta muy importante la diferencia entre el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta Bettina Romero y el resto de funcionarios de sus respectivos gabinetes. Se podría concluir que quienes lideran en Provincia y Ciudad son también líderes en las mediciones en plataformas digitales.

Entre otras variables, el estudio permitió realizar un ranking de quienes son los dirigentes con más seguidores. El podio, en Facebook y Twitter lo ocupa el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, mientras que en Instagram la reina es Candela Correa. Destacando la presencia del actual gobernador Gustavo Sáenz quien ocupa el segundo y tercer lugar en las tres redes.

La irrupción de outsiders en la arena política salteña también se ve materializada en el estudio realizado por Troka Comunicadores. Tanto la Cámara de Diputados de Salta, como el Concejo Deliberante tienen numerosas bancas ocupadas por candidatos surgidos del periodismo (como Emiliano Durand, Guillermo Kripper, Víctor Lamberto, Mónica Juárez, Adrián Valenzuela), de alguna rama artística (como David Leiva o José García), o del deporte (como Inés Bennasar o Josefina Chávez Díaz).



Ya dentro de las mediciones realizadas por Troka Comunicadores durante los años 2020 y 2021, se manifestaba que la Cámara donde sus legisladores mostraban menor actividad en las redes sociales era el Senado Provincial. Este comportamiento perdura hasta la actualidad, donde el 30,43% de los senadores no tiene Facebook; el 52,17% no tiene Instagram y el 73,91% no tiene Twitter. Además el 30% no posee ninguna red social.

Pese a esto y para irrumpir dentro de una tendencia de perfiles bajos, la llegada de Emiliano Durand al Senado llega para imponerse como excepción a la regla. Su carrera como abogado y periodista hacen que haya llegado a ocupar una banca con un fuerte trabajo de fidelización con su público, reflejado en sus plataformas.





Se destaca que tanto los Diputados como los Senadores Nacionales tienen activas las 3 redes (93%) mientras solamente el 7% no tiene Twitter.

Para finalizar, en cuanto al engagement, en las fotos se ve una tasa de interacción baja en todas las cuentas analizadas. Las que mayor repercusión generan son aquellas que no tienen que ver con su rol en la política sino con la vida personal y familiar de cada referente.

Esta investigación llevada adelante por el equipo de Troka Comunicadores continuará durante los próximos meses para luego permitir un análisis transversal a través del tiempo.

Más seguidores por red social

Facebook:

Twitter:

Instagram: