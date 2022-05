Anta: repudian la prisión domiciliaria para un maestro acusado de abuso sexual

El 25 de noviembre de 2021 una madre denunció en la comisaría de Joaquín V. González, Anta, a un maestro de 5º grado de la Escuela Pedro B. Palacios de Joaquín V. González, identificado como HHA (54) por supuesto abuso sexual sobre su sobrina, quien le habría relatado que el maestro la había tocado en sus partes íntimas.

Conocida la denuncia, en esa mima jornada se presentaron en la comisaría otras cinco o seis madres para denunciar al mismo sujeto, también por abusar de sus niñas.

Mas tarde fuentes oficiales confirmaron que por ese entonces investigaban 7 casos denunciados pero luego se sumaron otras. Cabe aclarar que las víctimas, todas nenas, tienen entre 10 y 11 años de edad. Además surgieron rumores sobre hechos similares en Santiago del Estero tiempo atrás.

Hoy nuevamente los padres salen a los medios de comunicación a fin de dar a conocer la decisión de la Justicia a través de la cual otorgaron la prisión Domiciliaria al imputado bajo la excusa de que en la comisaría de Anta hay superpoblación de delincuentes.

"Nosotros no sabemos por qué la Fiscalía y la asesora de Menores (SIC) le dieron el visto bueno a este pedido, con el solo argumento de que en las comisarías de Anta hay muchos detenidos. Preferimos que liberen a los ladrones de bicicletas, ganado o raterías, a que dejen en casa a un sujeto peligroso para los niños", manifestó uno de los padres anoche a El Tribuno.

Además insistió en el hecho de que al ser tantas denuncias y no haber concluido la investigación no debieran permitir este sujeto este libre. Cuestionó que no recibieron ningún tipo de contención.

"No sabemos cuál es el verdadero criterio, pero que quede claro que no vamos a permitir que lo liberen o beneficien hasta que todo esto se aclare", dijo el papá, en representación de las otras familias afectadas por los supuestos delitos cometidos por el docente.

Nuevo hecho

Según informa El Tribuno un maestro rural habría sido denunciado por abuso sexual en una escuela ubicada en Ojo de Agua, General Güemes sobre dos alumnos varones.

El docente habría aprovechado la circunstancia en que transportaba en su vehículo particular a los pequeños con la supuesta intención de evitar caminar tantos kilómetros. La denuncia ya fue radicada y se espera novedades al respecto.