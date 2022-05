Sobreseyeron a un hombre que habría sido denunciado falsamente por violencia

Durante la audiencia de debate, la fiscal penal interviniente retiró la acusación en contra de un hombre que había sido acusado como autor del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género.

Agregó que no pudo alcanzar la certeza necesaria que se exige en este proceso, ya que no se logró encontrar a la víctima, por lo que no puede tomar su declaración, como tampoco la de los testigos que habían sido propuestos por esa parte.

Expuso que las lesiones denunciadas por la víctima son incompatibles con los daños corporales certificados por el médico legal. Ello, sumado a la imposibilidad de contar con su testimonio para evacuar las dudas que surgieran, es que solicitó que se dicte el sobreseimiento hombre.

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ante el retiro de la acusación sobreseyó al hombre del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género, y declaró que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el nombrado.

Como se recordará, el artículo 469 del Código Procesal Penal de Salta establece que, si en cualquier estado del debate el Fiscal desistiese de la acusación se sobreseerá al imputado.