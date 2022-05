Retenciones: pese a lo que dijo Alberto Fernández, el ministro de Agricultura descartó un aumento

Este viernes, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, aseguró a través de su cuenta de Twitter que "de ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley", pese a las declaraciones cruzadas entre miembros del oficialismo y la oposición. Especialmente, luego de que el Presidente, Alberto Fernández, lo planteara como una posibilidad pero con el apoyo del Congreso mediante.

"Antes de presentar el Plan GanAr en Córdoba, hablé con Alberto Fernández, Juan Manzur y Gabriela Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del Presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley", compartió Julián Domínguez en su cuenta oficial de Twitter.

Más temprano, el Jefe de Estado deslizó que el Gobierno podría impulsar una nueva suba de las retenciones al trigo producto de la suba del cereal por la guerra en Ucrania. "Tenemos un gran problema para desacoplar el precio interno del externo", explicó y advirtió que una suba de las retenciones depende del poder legislativo. "Necesito que el Congreso entienda el problema y acompañe", lanzó.

Antes de presentar el Plan GanAr en Córdoba, hablé con @alferdez, @JuanManzurOK y @gabicerru. Desde que asumí, la preocupación del Presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. — Julián Domínguez (@DominguezJul) May 20, 2022

Desde la oposición, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, afirmó que "el Congreso no es el responsable de la pésima política económica". "@alferdez no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al Presidente ya no le creen ni los propios", publicó el exgobernador de Mendoza en sus redes sociales.

Por su parte el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, Mario Negri, se expresó en la misma línea y sostuvo al respecto: "No vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto. El Presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos. No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que mas produce. Dejen de expoliar al #campo y armen un plan serio".