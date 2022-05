“Lichi” tiene 11 años, es de Cachi y sueña con ser periodista: “Es mi pasión”

Lisando Neirino es un niño de 11 años oriundo de Cachi que comenzó a dar sus primeros pasos en periodismo deportivo. Hace un año y medio arrancó en una radio local de la zona pero el programa no siguió y tuvo que dejar de hacer periodismo. Hoy por su capacidad y persistencia hace informes para un programa de radial de nuestra capital salteña.

Lichi, como lo llaman sus amigos y su familia, es un apasionado por la redonda. Su talento está en las estadísticas y análisis en los equipos de fútbol.

El joven analista, en diálogo con InformateSalta, habló cómo fueron sus comienzos. “Yo comencé en la radio a mediados del año pasado en junio y me dio la oportunidad un conocido de mis padres, que le interesó mi participación en su programa “Acontecer Calchaquí” y transmitían en la radio municipal. Ahí hacía segmento de cinco minutos, que se llamaba “Pasión de Multitudes”, que era el resumen de fútbol nacional e internacional”, explicó.

Su desembarco en el periodismo llegó como todo futbolero por el amor a la redonda y partidos de la celeste y blanca. “Me empezó a gustar el fútbol por el último mundial, me puse a investigar y me di cuenta de que era mi pasión. Yo tenia más capacidad para hacer estadísticas, comentarios y relatar más que para jugar y varios de mis familiares me dijeron que tenia muchas condiciones y eso me motivo más”, dijo.

“Lichi” va a sexto grado y es uno de los alumnos más destacados de su división. El talentoso comentarista le gusta estudiar, jugar al fútbol y leer. Durante el día ve y lee mucho fútbol.

Su experiencia en el mundo de la comunicación lo tiene encandilado y lo comenta cada vez que le pregunta sobre el periodismo y saca pecho cuando destacan su talento y no se pone colorado ni tira la pelota afuera y asegura que tiene el reconocimiento de la gente del pueblo. “Lo lindo de hacer radio aquí en Cachi, un pueblo tan chiquito, es que uno va caminando por la calle y ve a distinta gente que te felicite y te anima a que sigas con lo tuyo”, dijo.

Al preguntarle sobre de que equipo es hincha dijo: “Tengo que agradecer a mi papá y a mi abuelo que me hicieron hincha del Campeón del fútbol argentino. Soy hincha de Boca”.

Virginia, mamá de Lisandro, apoya incondicionalmente su vocación y cuando se quedó sin programa, ella se contactó con medios locales para que pueda ser escuchado. Su cálida voz y su profuso conocimiento sobre los equipos argentinos, despertó el interés de los conductores de “Marcadores de Punta”, programa deportivo de Radio Nacional, donde realiza informes sobre las fechas de la Liga profesional.

Lichi, con 11 años habla de batacazos, polémicas, goles y estadísticas. Su amor por el periodismo deportivo se potencia en el día a día y con su propio aprendizaje. Todavía la queda un largo camino. Pero su objetivo es claro, estudiar periodismo y hacer radio o televisión. Pero sin dudas ya dio el punta pie inicial y quizás ese ese lugar de la elite de los grandes periodistas como Diego Latorre, a quien él admira, lo espere en unos años.