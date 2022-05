Bauti, el salteñito que ataja de rodillas, cumplió su sueño de conocer a Armani

La velada de ayer terminó con un triunfo categórico de River Plate ante Alianza Lima en un Estadio Monumental abarrotado de hinchas del millonario. Entre las miles de almas que presenciaron el encuentro estaba Bautista Stepke, el salteñito de 12 años que saltó a los medios locales y nacionales por atajar de rodillas debido a una enfermedad inmunológica.

Bauti había compartido su historia personal y su deseo de llegar a conocer a su ídolo Franco Armani. Ya a principios del mes de mayo el mismísimo arquero del millonario grabó un video y le garantizó al pequeño que se conocerían en persona.

Finalmente se cumplió su palabra y pudo viajar esta semana a Buenos Aires y presenciar el partido jugado ayer. Fue así como llegó a la capital salteña desde El Jardín, localidad de la que es oriundo, para tomar un vuelo hacia Aeroparque.

“Estoy emocionado, contento, no tengo palabras para expresar la felicidad que tengo”, compartió Bauti antes de subir al avión. “Cuando era chico vi un partido contra Boca y me gustó la forma de atajar de Armani. Ahí leí las reglas del juego, noté que no era necesario estar parado para ser arquero porque se usan las manos y me animé a probar”, relata sobre su caso.

Así como indica su padre, Bauti tiene una patología inmunológica de nacimiento denominada hipogammaglobulinemia. “A pesar del problema de salud que tiene, él hace lo que le gusta más allá de sus limitaciones”, explica el padre.

Finalizado el partido de ayer, Armani condujo al niño en silla de ruedas a uno de los arcos, le regaló su camiseta y se tomaron fotos en la cancha, cumpliendo así el sueño de Bauti.