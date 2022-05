Se viene "El Señor De Los Anillos" por la Camerata Stradivari

En el marco de sus presentaciones artísticas, el domingo 12 de junio a las 19 hs., la Camerata Stradivari ofrecerá un nuevo concierto donde se podrá disfrutar de los mejores momentos de la Trilogía de J.R.R. Tolkien, “El Señor de los Anillos”, saga que ganó miles de adeptos en todo el mundo.

Este encuentro que contará con la dirección de la Maestra y Presidenta de la Fundación “Camerata Stradivari, Inga Iordanishvilli, tendrá lugar en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” (Zuviría 70).

“The Riders of Rohan”, “The Beaking of the Fellowship”, y “The Hobbit Curtain Call”, entre otras, serán interpretadas por más de 40 músicos en el escenario; acompañados por imágenes que serán proyectadas en pantalla con el montaje a cargo de Ignacio Sivila.

El concierto contará con la destacada participación del Cuarteto Ilustre, integrado por músicos de renombre como los violinistas Rocío Rojas y Facundo Rueda en violín; y Aleksandre Urushadze en viola y Martin D' Elia en cello, ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Salta. Esta formación interpretará poema de cinco movimientos para cuarteto de cuerdas de Howard Shore.

Con esta presentación, la Camerata continúa fomentando la difusión de obras de diferentes géneros con inclusión de músicos de diversos estilos, integrando así un conjunto de nuevas posibilidades de ejecución musical, donde lo académico brinda las herramientas para renovadas formas de interpretación.

Las entradas continúan a la venta y pueden adquirirse en el siguiente sitio.