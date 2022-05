Aprende inglés en Malta con Vivirse

Aprender inglés es el sueño, o la necesidad de muchos. Y abundan los testimonios y experiencias de personas que dan cuenta que hacerlo en un país donde se habla es mucho más fácil y enriquecedor que hacerlo de manera on line o en un instituto de idiomas.

Una tendencia creciente es aprender inglés en Malta, un pequeño archipiélago al sur de Italia, que presenta todas las ventajas de aprender un idioma en un lugar donde se habla. En https://vivirsemalta.com/ vas a encontrar toda la información necesaria para empezar este camino de aprender una lengua de la manera soñada.

Malta es un estado de Europa meridional, formado por un conjunto de islas en el centro del mar Mediterráneo, a unos 90 km de Sicilia. Es una nación conocida por sus sitios históricos, fortalezas, templos y cámaras funerarias que datan de alrededor del año 4000 a. C.

Según la ONU, Malta es el segundo país más seguro del mundo para vivir, razón por la cual es una oportunidad excelente para capacitarse de manera tranquila, ya que no hay mejor forma de aprender inglés que en un país que lo tiene como lengua oficial.





Práctica permanente

Una de las claves para aprender inglés bien y rápido es poder practicarlo a diario, en cualquier lugar, oírlo hablar en la calle o en un comercio. Malta, pese a encontrarse en pleno mar Mediterráneo, tiene como lengua oficial el inglés y aunque los lugareños también hablan maltés, el inglés está presente en todas sus islas.

Cabe destacar que los profesores de la isla cumplen un requisito muy importante: son nativos por lo que te enseñarán el idioma mejor que nadie en escuelas certificadas del país.

Más allá de la seguridad, otro de los grandes atractivos de estudiar inglés en Malta es que el nivel de vida de sus islas es más accesible que en el Reino Unido o Estados Unidos, los países que uno inicialmente pensaría como destinos ideales para aprender o perfeccionar el idioma.

Esto quiere decir que podrás disfrutar de estancias más largas por menos dinero, aprovechando además un entorno maravilloso, donde viven personas gente de todas partes del mundo, haciendo amigos y practicando tu inglés hablado.

En el canal de Youtube Vivirse Malta podrás encontrar y ver en primera persona, testimonios de personas que se han animado a dar el paso y seguir sus sueños. Además, encontrarás toda la información sobre la vida en este país, dónde hospedarse, qué requisitos son necesarios, etc con personas dispuestas a ayudarte en todo.

"Nuestra experiencia en Malta estuvo llena de nuevos aprendizajes e intercambios culturales. Tuvimos la oportunidad de estudiar inglés y de vivirlo a diario. Esta experiencia es inigualable y agradecemos a Vivirse Malta por estar pendientes desde nuestra llegada a la Isla. Esperamos que las personas que están pensando viajar a estudiar, se animen a hacerlo. Es una grata experiencia", dijo Ferney en la cuenta de Instagram Vivirse Malta, que también recoge muchos testimonios de hombres y mujeres que han dado un giro en su vida.

Nuria López, una ciudadana española, cuenta que hace 3 meses su vida cambió por completo. “En 2019 comencé a planear venir a vivir a Malta, pero la indecisión, la pandemia y nuevos proyectos que surgieron, me hicieron ver mi sueño como… ¡eso! un simple sueño que quedaría en el olvido. Hasta que un día, en medio de mi rutina diaria... ¡PUM!... un correo de Vivirse Malta llegó a mi buzón de emails. Desde ese momento empecé a preguntarme por qué había decidido aparcar una vida que quería vivir para anclarme a mi pueblo, a un trabajo en el que no me veía a largo plazo y a una vida que “me había impuesto” por haber decidido estudiar Derecho.

Entre tantas dudas sobre lo que debía hacer con mi vida, 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰í 𝗮 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗯í𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗱𝗼 𝘀𝘂 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗯𝘂𝗿𝗿𝗶𝗱𝗮, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼, 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗲𝗿 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮, 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝘆, 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝗱𝗶𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮. Mis ansias y curiosidad por saber cómo lo habían conseguido, así que les pregunté: “𝘠 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢́𝘪𝘴 𝘢𝘩𝘰𝘳𝘢, ¿Les preocupa el futuro? Y su respuesta, me dejó pensando días, meses… “¿Qué futuro?, el futuro es ahora”, me contestaron. Y este fue el principio del fin… o el fin del principio.

𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗺𝗲 𝗹𝗲𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗶𝘀𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗹𝘁𝗮, 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗶 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗼 𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗺𝘂𝘆 copada 𝘆, 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼, 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲́𝘀”.

No quedan dudas. Aprender inglés en un lugar seguro, con un clima inmejorable, con playas para el disfrute y donde el nivel de vida y coste de los cursos de inglés son más bajos que otros países suena más que tentador.