Tras el reclamo de la madre de Chano, especialistas reconocen que faltan recursos en Salud Mental

Santiago Charpentier, conocido como Chano, está internado hace algunos días en una clínica donde continúa con su tratamiento contra las adicciones. Ayer lunes, su mamá, Marina Charpentier rompió el silencio para hablar del estado de saludo de su hijo. “Está internado, no lo veo hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar después de tanto esfuerzo”, señaló en una entrevista con América Noticias.

En este sentido, la mujer fue convocada para participar de una jornada de reflexión al cumplirse los 11 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. Al respecto, Marina sostuvo que hay algunos artículos que necesitan ser modificados.

Desde InformateSalta, dialogamos con el Lic. Fernando Acuña, Gerente del Hospital Miguel Ragone, el único en Salta avocado específicamente a la salud mental. En este sentido no se mostró a favor de modificar la Ley en discusión ya que sostiene que es una de las mejores de Latinoamérica. “Lo que creo yo es que falta poner plata para poder hacer la transformación porque acá hay un cambio de paradigma que rompe con el modelo manicomial”, sostuvo.

“Antes depositaban a las personas en un hospital por 30 o 40 años, pero con el avance las normas es irrisorio pensar en esta época que alguien con un problema de salud esté encerrado en el hospital. Tenemos que empezar a pensar en los derechos de las personas, y debemos pensar otras estrategias de intervención en Salud con respecto a estas personas”, dijo.

Afirmó que “aquí en Salta lo que tratamos es ver si se aprueba el órgano de revisión, ya que cada provincia necesita este órgano para que los pacientes puedan ser atendidos de acuerdo a lo que la ley establece. Esta misma dice que el último recurso es la internación”

“La ley no es obsoleta, lo que pasa es que hay una lucha de poder, ya que los que manejaron los hospitales psiquiátricos históricamente son psiquiatras, pero la ley establece que debe ser manejado por un equipo interdisciplinario compuesto también por psicólogos, trabajadores sociales, entre otros”, manifestó.

Por otro lado, desde Radio CNN Salta, dialogamos con el Dr. Gustavo Vacaflores, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría, quien, al contrario de lo planteado por Acuña, sostiene que es necesario modificar esta ley.

“La ley trata de que la adicción desaparezca como enfermedad y quiere tomarla como consumo problemático, y si tratamos esto así, estamos en problemas. La adicción es un problema de la psiquiatría que debe ser tratado por un especialista”, sostuvo.

Afirmó que ahora no se pueden internar a los pacientes como se hacía anteriormente porque es considerado privación de la libertad. “Imaginate si tendrías que hacer eso con un ACV, es una locura”, sostuvo,

Por otra parte, se mostró disconforme con el trabajo que se hace desde el Hospital Ragone: “hablan de derechos humanos, pero si hay algo que es inhumano, es ese hospital”.

“No tenemos donde internar, no tenemos programas de abordaje a las adicciones y consumo hay en todas partes”

“La ley plantea que en el equipo interdisciplinario somos todos iguales, pero no, hay competencias, porque la de un psiquiatra no es la misma que la de un psicólogo, a de una asistente social. Cada zapatero a su zapato”, dijo efusivamente y contó que no hay psiquiatras en la parte publica en la provincia, porque no hay recursos. “Es imposible ejercer la psiquiatría donde estás el borde de que denuncien constantemente. Hay más psiquiatras en el poder judicial que en los hospitales”, manifestó para finalizar.