La familia cordobesa que vino a ayudar a Zaira recibió amenazas y abandonó la provincia

Juan Pablo Rodríguez, creador de la fundación "Un tatuaje por una sonrisa", vivió una situación dolorosa e indignante. Conmovidos con la historia de Zaira, la niña wichi que quedó huérfana y padece una enfermedad degenerativa, decidieron juntar fondos para ayudar a la pequeña, sin embargo fueron amenazados.

El hombre mostró el viaje que hizo junto a su familia y su equipo hasta Salta para hacerle una donación de un millón de pesos a la familia de Zaira. El dinero sería destinado a arreglar la casa donde vive la menor para mejorar las condiciones de vida de ella, sus abuelos y su hermano. Pero la situación al llegar a nuestra provincia cambio completamente mientras realizaba su recorrido por la localidad de Embarcación.

Juan, en declaraciones Con Criterio Salta afirmó que desde su llegada a nuestra provincia su familia recibe múltiples amenazas constantemente. "No quiero involucrar a nadie, no voy a decir desde donde viene las amenazas, pero lamentablemente no puedo exponer a mi familia", dijo el encargado de la ONG.

Finalmente, atemorizado por brindar más información de lo que debería, aparentemente, finalizó la entrevista diciendo que llevara a su familia a la provincia vecina de Tucumán para resguardarse de las amenazas.

“Venimos a ayudar y nos vamos con una decepción muy grande, no sé cómo seguir”, dijo a nuestro medio.