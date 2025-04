Estas Pascuas, llaman a los salteños a "ser profetas de esperanza, no de calamidades”

La comunidad católica transita las jornadas más significativas de Semana Santa, rumbo a las Pascuas 2025 que se celebrarán este fin de semana, con un mensaje desde la iglesia llamando a un “camino de esperanza” como pueblo creyente.

En ese contexto InformateSalta estuvo conversando con el padre Javier Farfán, sacerdote de la parroquia de Aparecida en Vaqueros quien instó a aprovechar esta semana para efectivizar “ese paso” al que las Pascuas invitan y así ser mensajeros de esa esperanza, procurando un cambio interno que lleve a obrar el bien.

“Es una Semana Santa especial y única, porque nos da sentido como creyentes, nos revitaliza como pueblo de esperanza, nos da la seguridad que el mal, la muerte y la corrupción no tienen la última palabra”, reflexionó primeramente.

A esto, recordando que Pascuas significa ‘paso’, es que entonces estamos llamados a “pasar de la confrontación al diálogo, de los ánimos exacerbados al encuentro, del deseo de venganza al de paz y, también, hacer un paso profundo en el interior, ver qué podemos hacer por los otros”, invitó.

En este punto, el padre Farfán procuró tener una capacidad de encuentro, pensando que son muchos los salteños que “están viviendo un Vía Crucis de exclusión, de un duelo, de una enfermedad, de no llegar a fin de mes… pero, en ese vía crucis de la vida, debemos alivianar un poco el dolor de los demás, haciendo pequeños grandes gestos y concretos”, extendió su mensaje.

Por último y sobre el mensaje que la iglesia comparte en estas pascuas, el religioso explicó que la esperanza está puesta en Jesucristo y, por tanto, los salteños están llamados “a ser profetas de la consolación y la esperanza, no de calamidades, no decir solo que estamos mal o peor, debemos ser pueblo de esperanza, trabajar juntos, no somos enemigos, tenemos que escucharnos, salir al encuentro y es algo que sí podemos hacer”, concluyó.

“En el año jubilar, somos testigos de esperanza, no queremos ser profetas de calamidades; necesitamos una fe actitudinal, salir al encuentro del otro”