Gasoducto Néstor Kirchner: tras la renuncia de Kulfas, presentan dos denuncias para investigar la licitación

La eyección del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, originó que la oposición presente dos denuncias ante la justicia por las acusaciones de corrupción en los pliegos que originaron la licitación de los caños para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que tuvo como único oferente a la empresa Techint de Paolo Rocca.

La primera de ellas fue realizada por los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, donde denuncian al presidente de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), Agustín Gerez, por incumplimiento del deber de funcionario en la mencionada licitación. También se integra a los funcionarios que hayan formado parte de la misma.

Gerez es un abogado que proviene del cristinismo y fue apuntado por el off que trascendió esta semana desde el entorno de Kulfas, razón por la cual se apresuró la salida del ministro en la cartera productiva.

En la denuncia, los diputados realizan un racconto del hecho que eyectó a Kulfas y produjo la indignación de la dupla presidencial que conforman Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El acto centenario de YPF, donde se originaron las denuncias por la licitación a Techint.

“Todas estas manifestaciones que, vista de manera inocente, solo sacarían a la luz una interna política entre funcionarios del gobierno Nacional, exponen una cuestión mucho más grave y que evidenciaría la existencia de un delito de defraudación contra la Administración Pública en el marco de la licitación por la construcción del gasoducto “Néstor Kirchner””, explicitan.

Luego, ponen en tela de juicio que Tenaris, una de las tantas empresas de Techint, fue el único oferente que se presentó a la licitación por los tubos.

Mencionando también la renuncia de Antonio Pronsato, encargado de dirigir la obra que dejó su cargo la semana pasada, los denunciantes afirman que “en el marco del proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y oferentes y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes”.

Finalmente, exigen citar a testimonial a Kulfas, Pronsato y Cristina Kirchner, además de pedir un allanamiento a IEASA para secuestrar documentos y archivos digitales. Asimismo, se solicitó un perito experto para dilucidar qué empresas nacionales e internacionales pueden producir los caños y además para que determine “si el único espesor de cañerías del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, era el fijado en la licitación o si es posible instalar cañerías de otro espesor permitiendo que mas empresas se presenten a la licitación”.

La denuncia de la Fundación Apolo

La organización de la cual es apoderado Yamil Santoro, funcionario porteño cercano a Ricardo López Murphy, también llevó adelante una presentación judicial contra el directorio de IEASA.

Santoro y los abogados que se presentan como actores en la denuncia argumentan que la resolución del organismo de energía no se encuentra publicado en la página oficial. También ponen el ojo en la presentación de Tenaris como único oferente de la licitación, por lo que sospechan direccionamiento.

Además, ligan a los funcionarios de IEASA con la acusación de fraude. “La esencia de este delito radica en el perjuicio doloso de un patrimonio ajeno causado desde adentro de éste, ya que es llevado a cabo desde una posición legal de poder, quebrantando el deber de protección que se tenía sobre esos bienes, lo que lleva a causar perjuicio a su titular. En otras palabras, se trata de una infidelidad que a través de un actuar doloso causa un daño en los bienes o intereses ajenos, violando los deberes que se tenía para con ellos (cfr. Donna, óp. cit. pág. 407/411)”, detallan.

Dentro de las medidas de prueba, solicitan:

Se requiera de IEASA remita informes detallados de las características de la obra “Gasoducto Néstor Kirchener” y sus especificaciones técnicas.-

Se requiera asimismo que IEASA remita el pliego de contratación presuntamente manipulado para favorecer a SIAT S.A.

Se convoque perito de la especialidad correspondiente a los fines que determine si mediante las condiciones exigidas en el pliego de contratación mediante el cual, supuestamente se quería beneficiar a IEASA, podía construirse una obra como el gasoducto Néstor Kirchner.-

Asimismo se lo interrogue al experto respecto de si tanto el diseño de la obra del gasoducto como el pliego de la contratación están hecho bajo especificaciones técnicas adecuadas a los fines que se quieren alcanzar.

Se requiera informe de NOSIS de la empresa SIAT S.A., y se practiquen tareas a los fines de determinar si existieron en el pasado vinculaciones entre sus elementos y los actuales directivos o gerentes de IEASA.

Qué decía el off donde se acusa a funcionarios kirchneristas de favorecer a Techint

El último viernes durante el centenario de YPF donde se reunieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner luego de meses de silencio, tuvo en uno de sus pasajes una crítica marcada de la Vicepresidenta que luego derivó en la expulsión de Kulfas.

Allí CFK cuestionó la sesión de dólares a Techint para comprar la chapa que se utiliza para construir los caños del gasoducto, que son importados de Brasil y además fabricados por otra empresa del mismo grupo empresario en suelo carioca. “Se pagan a ellos mismos”, dijo la ex presidenta. Esto motivo el posterior off the record que sacó a Kulfas del gabinete, acusando a funcionarios kirchneristas de beneficiar al propio Rocca que fue criticado por Cristina Kirchner.

Kulfas le hizo el trabajo sucio a Guzmán

“Es IEASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)”, afirmaban desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Esto motivo el enojo de la titular del senado, apuntada en la acusación junto a funcionarios que supuestamente le responderían para favorecer a Paolo Rocca. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, calificó la ex mandataria.