Muerte de una niña Wichi: "Nos dijeron vayan a comprar el cajón, no pierdan tiempo"

Gran conmoción se vivió en las últimas horas por la muerte de una pequeña niña wichi de 2 años de la comunidad Algarrobito, en Dragones.

Marcela Navarro, amiga de la familia de la pequeña niña fallecida de la comunidad Wichi denunció junto a otras mujeres la situación que viven en Dragones con la atención médica y la indiferencia que sufren. Piden a las autoridades provinciales tomar intervención y asistirlos.

"Venía de hacía varias semanas que no estaba bien de salud, si bien la madre la llevaba al hospital, le daban jarabe, le daban una cosa u otra, nunca le dijeron que la niña estaba desnutrida. Incluso el 3 de junio Magdalena la llevó a control de peso, la pesaron le dieron el carnet y la mandaron a la casa y el 5 de junio fallece", dijo por Videotar Noticias.

Por otro lado la vecina apuntó contra el equipo de salud de Dragones, el doctor Franco y la Jefa de APS. "El doctor franco que es el único doctor que tenemos acá, llevamos a los chicos por ejemplo enfermos y nos dice vayan a comprar el cajón. Llévenlo a la casa no pierdan el tiempo acá, ya se les va morir, es lo que el doctor dice".

En cuanto a la Jefa de APS Reina Aranda "Siendo la jefa como no se va fijar en los controles de los chicos, si los chicos están bajo de peso. No puede ella venir a decirnos que la bebé no murió por desnutrición. Si el forense mismo vino y nos dijo que la nena murió por desnutrición".

Una tía de la menor, totalmente dolida por la pérdida de la pequeña "Han visto que estaba mal mi sobrina y la mandaba a la casa. El doctor maltrata a toda la comunidad. No tenemos sanitarios, no hay respuesta. Estamos olvidados, hay muchos chicos desnutridos. Nos falta leche".

Otra mujer originaria de Dragones denunció al doctor Franco, quien dice la humilló cuando enfrentaba un cáncer. "Me humilló y me dijo mil cosas. Como pude, dinero que juntaron mi familia me fui a Salta. Hoy estoy junto a mis hijos sino iba a pasar igual que la nena, que la vimos morir ese día, es muy lamentable la situación que estamos pasando en salud, estamos abandonado. Me da mucha impotencia" concluyó.