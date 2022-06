Con un carisma impecable, el salteño Salustiano Zavalía se lució La Voz Argentina 2022

Tiene 27 años y drag queen y conductor de radio. A los 17 años se fue a vivir a Tucumán. Anoche se presentó en La Voz Argentina 2022, interpretando la canción Diva de su ídola Lali Espósito, precisamente una de las jurados del reality de Telefe.

Minutos antes de lucir en el escenario, vestido en drag, Salustiano habló con Marley sobre sus inicios artísticos. "El primer momento fue complicado, en la familia no nacen sabiendo, son de otra generación y hay cosas que no comprenden. Pero hay que explicar con amor", indicó.

Demás está decir que la rompió por su talento vocal, pero además sorprendió y mucho tanto a Lali, como a Ricardo y a Mau y Ricky Montaner, quienes al apretar el botón rojo para darle ingreso al concurso desde las audiciones a ciegas aplaudieron a más no poder.

Así, tras saberse ya adentro del programa una vez terminada su interpretación charló muy relajado con el jurado donde se definió a sí mismo en tercera persona: "Salustiano es un actor que si no fuese actor, sería actriz. Es un conductor de radio, un novio, un hermano, un hijo".

Al mismo tiempo reveló que su padre nunca lo vio en esta versión suya. "Mi papá no sabe que voy a estar así (montado) en este programa. Lo va a ver, pero no sabe que voy a estar así". Y agregó humor "La tele es un buen lugar para enterarse", antes de elegir al team Lali para avanzar en la competencia de La Voz Argentina 2022. En tanto, sobre su pasión por la música reflexionó "Creo que la música tiene que ver con mi infancia, es yo jugando ser Britney Spears frente al espejo. La música es juego y alegría, y poder decir cosas que de otra manera no puedo decir".