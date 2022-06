Habló el dueño de la galería incendiada: “Tengo seguro y espero que me den una mano”

Un voraz incendio consumió un centro comercial ubicado en Ituzaingó, entre San Martín y Urquiza, causando que muchas familias pierdan todo su capital de trabajo, ahora el propietario Juan Carlos Chiade, habló ante la prensa y dijo "tengo seguro y espero que me den una mano".

Mientras se busca reubicar a los puesteros afectados, el hombre dijo: “Ellos son como mi familia, voy a ayudarlos en todo lo posible. Vamos a hacer de nuevo la galería, no va a pasar mucho tiempo, en dos o tres meses estimamos que esta lista”.

Si bien aún resta conocer el informe de bomberos sobre la causa del siniestro adelantó que a su parecer “fue un corto circuito, el miércoles va a estar el informe, esto ha sido una desgracia y gracias a Dios no ha muerto nadie”.

Consultado sobre el estado de la galería ironizó: “Si no estaba en condiciones se hubiese quemado antes, esa galería tiene 22 años”.

Si bien dijo que el lugar tiene seguro, los puesteros no tenían asegurada su mercancía, “lamentablemente no tenían, ellos no contrataron su seguro, pero no se puede hacer un seguro de un local de 2x3, es complejo y son muchos trámites”.

Reconoció que la gran mayoría de la mercadería que venden “viene de Buenos Aires con remito”, haciendo referencia a que se trata de actividades no registradas.