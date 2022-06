Habló por primera vez la mujer señalada como la tercera en discordia entre Piqué y Shakira: "No lo conozco, no soy yo"

Ya pasó una semana desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación.

La prensa española señaló que ella lo encontró siéndole infiel con una modelo de 20 años y eso motivó la ruptura.

Aunque no se reveló el nombre de la mujer que quedó envuelta en el escándalo, sí se filtraron sus iniciales: “C.M.”.

El tema fue abordado por el programa español Socialité, donde consiguieron el testimonio de la “tercera en discordia”.

Además, dieron algunos detalles desconocidos sobre ella: como que es catalana, tiene 22 años y trabaja de camarera en una de las empresas del futbolista.

Buscando desactivar la versión de un affaire con el jugador del Barcelona, “C.M.” dialogó con una integrante del medio citado.

“Está sobrepasada con todo esto, no pensaba que la información pudiese salir a la luz”, adelantó la periodista Laura Roigé, quien obtuvo el permiso de la joven para reproducir su charla.

En la conversión, que habría durado unos 15 minutos, la joven insistió en que no conoce al jugador del Barcelona y pidió que dejen de involucrarla en la mediática separación.



Qué dijo “C.M.”, la mujer que señalan como la amante de Gerard Piqué

“C.M” se mostró muy incómoda con el protagonismo que obtuvo en los últimos días y negó un vínculo con Gerard Piqué.

“No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, arrancó diciendo.

Y agregó: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.

En ese sentido fue sorprendente como deslizó que el nombre de la verdadera tercera en discordia podría salir pronto a la luz.

“Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, completó.

A partir de esta información, el equipo de Socialité aseguró que “C.M.” estaba haciendo referencia a otra joven cuyas iniciales son “C.C.”:



“La de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y, según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”. /TN