Búsqueda de Gastón Sanz: "Hemos llegado a la desesperación de ver hasta videntes"

El 20 de junio se cumplirán 4 meses de la desaparición de Gastón Sanz, el joven que desapareció en la zona de Castellanos, San Lorenzo el 20 de febrero cuando fue a realizar una caminata.

Desde entonces su papá no ha cesado en dar con su paradero y en razón de esto el último trabajo estuvo vinculado en un rastrillaje desde cero en la zona donde el joven desapareció e incluso accedió a lugares que por el clima no se pudo en el mes de febrero. En esa ocasión fue el equipo especializado del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

InformateSalta dialogó con Andrés Sanz, papá de Gastón, quien se mostró esperanzado en que provincia retome la búsqueda de su hijo nuevamente "Ahora van a retomar, si bien Nación abandonó la búsqueda, la provincia va retomar la búsqueda de Gastón".

Sin datos y desesperados llegaron consultaron a videntes y hoy esperan contar con la oferta de Recompensa, que los nutra de nuevos datos para llegar a Gastón. En tal sentido adelantó que en breve saldrá públicamente la oferta de recompensa por datos sobre el paradero de Gastón

"Eso me va ayudar mucho al tema de que si alguien lo ve, si alguien no se anima por ahí a darme algún dato. La resolución ya salió, Nación tiene que dictaminar el monto y cuando va salir. Estamos ansiosos, yo sé que se torna confuso, que todo el mundo va decir lo vi pero no importa es el único indicio que tengo, ahora no tengo nada.

"Hemos llegado a la desesperación de ver hasta videntes"

En cuanto a la búsqueda Andrés explicó a InformateSalta que espera que la misma sea encarada en llegar a lugares y personas a las que él como civil no tiene acceso.