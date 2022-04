Dos meses sin Gastón Sanz, su papá pide ofrecer recompensa para buscarlo en todo el país

Gastón Sanz de 31 años de edad fue visto por última vez el 20 de febrero de este año, cuando llegó a la zona del río de Lesser. Si bien el reporte por su ausencia tardó en llegar a la policía, alertada la fuerza, se activó el protocolo de búsqueda, el cual fue intenso con rastrillajes en distintas zonas, sobrevuelos pero hoy está disminuido y al parecer solo quedó el alerta.

Hoy, a dos meses de su desaparición, Telefé Salta dialogó con Andrés Sanz, papá de Gastón quien dijo que el caso está en foja cero sin indicios ni pistas. "Es preocupante porque hace dos meses no sabemos nada de Gastón, ayer estuve reunido con el Ministro solicitándole una recompensa, yo sé que por ahí puede entorpecer la búsqueda pero creo que es la única forma en que yo lo puedo llegar a encontrar, porque la gente me puede dar dato o información, de la que carecemos, no tenemos dónde buscar", afirmó.

Angustiado pero esperanzado de tener novedades Andrés contó que la búsqueda sigue. "Los amigos no cesan en la búsqueda, la policía está alertada con la foto de Gastón, sé que hay gente especializada buscándolo, pero no tenemos donde buscarlo, quizás tendríamos que buscar donde en un principio, estamos sin nada", lamentó.

En cuanto a la búsqueda, Andrés contó que todo son suposiciones. "Suponemos que al tener un trastorno bipolar, necesita tomar su pastilla de litio y eso a veces le genera ansiedad necesita consumir algún tipo de droga y por ahí nosotros buscamos en donde pueden vender drogas, pero para eso necesitamos tener plata para comprar, así que no sé si será, es la ilusión de encontrarlo".

Finalmente se refirió a su reunión con el Ministro de Seguridad en base a la posibilidad de llegar a otras partes del país con la oferta de una recompensa. "Se puede haber ido a cualquier lado, por ahí gente que desapareció y está en Buenos Aires o Córdoba sin un peso ni nada, yo manejo esa posibilidad también por eso necesito el tema de la recompensa, puede trascender la frontera de Salta".

Para cualquier información Andrés brindó su teléfono celular 3874067295.