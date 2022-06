Advierten que podría continuar el faltante de gasoil

Tras la suba de 12% en el precio del gasoil y el aumento del porcentaje de la mezcla con biodiésel dispuesto por el Gobierno para frenar la escasez, contratistas rurales, productores y transportistas advierten que "la crisis continuará" y esperan que se extiendan las restricciones en el abastecimiento.

En el agro y en el transporte de cargas no creen que "estas medidas tomadas a destiempo y de parche mal pegado solucionen el problema de fondo". "No es una mejora para nadie. Son todos maquillajes apurados, pero no hay una solución a largo plazo. Lo único que va hacer es acortar la brecha entre el gasoil oficial y el blue", dijo Luis Simone, presidente de la Cámara de Contratistas Rurales bonaerense.

En tanto, para Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), el sinceramiento de precios "no va solucionar en nada los inconvenientes que se vienen acarreando hace más de un mes en todo el noroeste".

"Esos valores oficiales no existen por estas regiones. Esta semana me trajeron gasoil común para trabajar en el campo a $165. Es lo que estamos pagando hace rato", afirmó.