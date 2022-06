Gómez Centurión: "Falta una dirigencia política que lidere un proceso de transformación"

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de conversar con Juan José Gómez Centurión, quien fuera candidato a presidente en 2019 y es referente del partido NOS.

Al iniciar la charla, el entrevistado nos contó cuál es la meta que se persigue como partido: “Nuestra meta de este año es terminar de conformar el partido a nivel nacional, para ello falta muy poco. Antes debemos terminar con la conformación del partido en los distritos de Salta, Jujuy y Tucumán”.

En ese contexto, expresó que “estamos visitando a los equipos de trabajo, a personas patriotas que no tienen cargos, que no tienen puestos, que no son ñoquis, que no cobran del Estado. Son ciudadanos que trabajan, que estudian y que todos los días trabajan para el desarrollo político del partido, por lo que agradecemos su trabajo y estamos con ellos, acompañándolos”, dijo, demostrando no estar de acuerdo con ciertas políticas que se manejan actualmente.

En ese sentido, detalló: “Hemos estado dos días en Jujuy, también estuvimos en Tartagal y Orán. En este último lugar, homenajeamos al héroe gaucho en la frontera donde tanto lucho el general Martín Miguel de Güemes”.

Cuando fue consultado sobre cómo lo recibe la gente en el norte del país, Centurión expresó que “hay muchas quejas con respecto al Gobierno. Más que quejas, hay mucha bronca con lo que está sucediendo con nuestro país. Esto pasa de ser una queja a ser un dolor muy profundo de ver que tus hijos no tienen futuro, que tus nietos no tienen futuro. Cuando uno mira el potencial productivo del norte salteño, que hoy está restringido, atado y está como comprimido por un Estado nacional que hace años que no planifica, que hace años gobierna para el sistema financiero y para una agenda internacional. Entonces, lo que uno siente cuando recorre el país, es que existe una posibilidad de liberar todo ese potencial, ponerlo a producir, ponerlo a trabajar. La gente está y los recursos también, lo único que falta es una dirigencia política que lidere un proceso de transformación en la Argentina”, concluyó.

Con respecto al faltante de gasoil y la crisis de los combustibles en general, Centurión opinó: “Somos un país que tiene el yacimiento de Vaca Muerta pero que ni siquiera tiene el autoabastecimiento de gasoil. Además, la única fuente ingreso se debe a las exportaciones agrícolas, esto es la clase política argentina”, remarcó.

En lo que tiene que ver con su experiencia al participar en las elecciones del 2019, el ex candidato a presidente nos contó que “todos me decían que era imposible, que era una tontería, que no tenía sentido salir a predicar en la política los valores históricos de la Argentina: Nosotros en una propuesta de cuatro meses, sin experiencia política, sin ningún recurso económico, sin sponsors; recorriendo en micro la República Argentina sacamos casi tres puntos. Qué quiere decir esto: que cuando uno habla del respeto a Dios, del amor a la Patria, del amor a la bandera, del cuidado de la familia, el argentino entiende claramente de qué estamos hablando. En ese contexto, en una reunión de 50 dirigentes en diciembre de 2019 en Córdoba decidimos armar el partido a nivel nacional. Luego tuvimos un año de pandemia con los argentinos encerrados, aterrorizados por un gobierno que se dedicó a aterrorizar a los argentinos y por supuesto nos produjo un parate muy importante. Recién ahora estamos terminando de conformar el partido a nivel nacional”, confesó.

Ya cerca del final del encuentro, el entrevistador le consultó acerca de Javier Milei: “Lo apoyé el año pasado en Capital Federal porque nosotros no teníamos candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una gran afinidad personal con él, compartimos temas como la defensa de la vida con Javier, él ha sido muy militante conmigo en ese tema pero nosotros somos una propuesta política distinta a la de Javier Milei. Nosotros hablamos de frontera, hablamos de guerra en la frontera contra el narcotráfico, hablamos de producción, de trabajo, de incrementar las exportaciones, hablamos del amor a la patria, a la bandera. Somos una propuesta muy distinta y que la vamos a seguir desarrollando”, expresó Centurión de manera segura y remarcando los ideales que lo definen.

Finalmente, el ex militar expresó: “no quiero hablar todavía de candidaturas, esta moda de hablar un año antes de lo que va a pasar en el 2023 tiene como un olor a decir “adelantemos las elecciones”. Y el que fue electo en el 2019 tiene que terminar el mandato en el 2023 como marca la Constitución. Nuestra tarea de este año, es terminar el partido. En el 2023 vamos a definir candidaturas en la Provincia y en la Nación”, cerró Centurión.