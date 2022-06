En Salta, el precio promedio de gastos por el Día del Padre rondó los $6000

Pasó el fin de semana extra largo, el cual incluyó los festejos a los padres en su día, cuya fecha movilizó las compras en las jornadas previas a la efemérides, despertando expectativa en el comercio por las ventas que se realizaron para agasajar a los papás en la provincia.

InformateSalta se comunicó con Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria salteña, quien primeramente anticipó que esperan tener todos los datos y estadísticas certeros para este martes por la tarde, pero aun así pronostican un buen balance.

“Sospechamos que los números serán positivos en cuanto a la compra, creemos que el ticket promedio estará alrededor de los $2000 mínimo y los $5000 máximo”, estimó Herrera sobre las primeras percepciones que están calculando, siempre esperando los datos finales oficiales.

Otro dato estimativo es que el precio promedio de gastos habría rondado los $6000, con los extremos de $2000 hasta los $20.000 inclusive. “Esos datos después nos los darán los comercios”, recalcó el vicepresidente de la Cámara.

Dicho esto rescató que las ventas se notaron sobre todo el sábado, más que los demás días, con los compradores aprovechando las últimas horas de las promociones y de los locales abiertos. “Esperamos que sigan las ventas con promociones de las tarjetas, eso moviliza a la gente”, comentó.

Por último, Herrera sumó la actitud y el comportamiento de los compradores. “La gente que tiene algo de dinero en el bolsillo va y compra, buscó hacer el obsequio a los padres al no poder invertir o no tener la capacidad de ahorrar, la gente que tiene algo de dinero lo gasta al no saber qué va a pasar mañana, ese es el problema de la inflación, nadie quiere quedarse con el dinero en el bolsillo”, reflexionó para concluir.