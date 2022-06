Balance positivo para la Copa de Leche 2022, ¿cómo seguirá durante el segundo semestre?

Por InformateSalta, la titular del programa de Copa de Leche, Natalia Arias, contó que durante esta mitad de año, la distribución de la copa de leche se ha dado de manera normal y tranquila. “Tuvimos inconvenientes propios del desarrollo normal del programa, pero no como el año pasado que faltaban insumos porque fue todo improvisado. Este año fue planificado con más tiempo para que no quede ningún niño sin su copa de leche”, afirmó.

Dijo que en todas las escuelas ha sido entregada en tiempo y forma, tanto desde los distribuidores como desde las escuelas, y esperan seguir trabajando de la misma manera en la segunda mitad del año.

Ahora llega en receso invernal, es decir que los chicos no van a clases, por lo que no recibirán su copa de leche. En algunos casos, este es el único alimento que muchos de ellos consumen durante el día. Al respecto, Arias contó que hasta el momento no hay una decisión de lo que se hará estas dos semanas de receso, “pero tampoco en la historia de la copa de leche se ha dado esta asistencia porque es más complicado ya que están en sus casas”. Indicó que sí hay otras instituciones que se encargan del tema, como por ejemplo de repartir bolsones, o los merenderos que brindan asistencia alimentaria.

Hay que recordar que este año también continúa en marcha el menú especial para quienes tienen el diagnóstico de celiaquía, diabetes y obesidad, y en este sentido, indicó que durante el año se fueron dando otras patologías que no estaban contempladas, “pero vamos recibiendo la información y viendo como nos adaptamos de a poco para ir dando soluciones”, afirmó.