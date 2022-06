Faltante de gasoil: fracasó la reunión entre funcionarios de Transporte y autoconvocados

En medio de un paro nacional de transportistas por tiempo indeterminado con retenes en las rutas por la falta de gasoil y mientras la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán (ATCT) continúa este miércoles con una medida de fuerza que incluye además un reclamo para lograr la equiparación de los precios de este combustible con la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte de la Nación convocó a una reunión al sector de transportistas autoconvocados que esta mañana bloquearon la autopista Buenos Aires - La Plata que nunca llegó a realizarse.

La reunión fracasó porque los transportistas decidieron no participar ante la ausencia del titular del área, Alexis Guerrera. Según informó ese ministerio, “los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo”. La reunión “no se realizó porque éstos no asistieron”, agregaron en Transporte.

Los autoconvocados que hicieron los cortes aseguraron que esta mañana el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se comprometió a que en la mesa de diálogo iban a estar presentes el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez. Sin embargo, los funcionarios que estaban preparados para recibirlos eran la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y director de Transporte de Cargas bonaerense, Miguel Betilli.

“La reunión nunca comenzó porque el ministro de Transporte rompió su promesa de estar presente en la reunión, tal como se había acordado. A partir de esto, van a continuar las medidas de fuerza”, dijo a Infobae uno de los transportistas, Santiago Carlucci.