A Diego Schwartzman le robaron todo en Inglaterra

Semana negativa para el tenista argentino Diego Schwartzman en Inglaterra. Además de haber sufrido la eliminación temprana en segunda ronda del ATP 250, el "Peque" se enteró que ladrones desvalijaron la habitación del hotel donde se encontraba en Eastbourne.

El lunes en horario nocturno, efectivos policiales se acercaron al Hotel Hydro en la localidad de Eastbourne, para asistir al argentino y a su compañero de dobles Pedro Martinez, lugar donde se alojaron mientras competían en el ATP 250. La noticia fue que ambos fueron víctimas de hechos delictivos y le sustrajeron valiosas pertenencias.

Según trascendió en medios internacionales, se llevaron la mochila con dinero efectivo, un reloj, tarjetas y hasta el pasaporte de Schwartzman. "Pasé una mala noche, esa es la verdad. No dormí apenas. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en eso”, declaró el argentino. Esto ocurría mientras ambos jugadores se preparaban para su debut en el torneo jugado en Inglaterra.

En una nota con "The Guardian", Martinez el compañero del Peque , relató que al llegar a su habitación se dio cuenta que le faltaba el reloj, y que cuando decidió ir a hacer la denuncia se topó con el argentino y lo que había pasado.

Aunque la investigación está en curso, el español admitió que no espera que se recuperen sus artículos: “Creo que es muy difícil. No tenían cámaras en los pasillos”, dijo.

El Peque eliminado del ATP

Schwartzman quedó eliminado en el día de hoy en la segunda ronda del ATP 250 de Eastbourne, en Inglaterra por el británico Jack Draper por 7-5 y 7-6 (7-3). El torneo se juega sobre canchas de césped y reparte 697.405 euros en premios.

El argentino, que actualmente se encuentra ubicado en el puesto 15 del ranking mundial y cuarto preclasificado, hizo debut y despedida en su primer partido de este torneo, luego de dos horas y cuatro minuto con el británico que cabe resaltar, fue uno de los invitados para disputarlo.

A pesar de los malos momentos, el Peque sigue con la mente y preparación en Wimbledon, que se disputará desde el próximo 27 de junio hasta el 10 de julio.