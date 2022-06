Casa reducida a cenizas en Metán: el dueño habría recibido amenazas

El terrible incendio se desató en segundos sobre calle Güemes al final, en lo que sería B° Los Laureles de Metán en una vivienda prefabricada. Inmediatamente llegaron bomberos voluntarios y a pesa de los esfuerzos las llamas ya habían tomado toda la humilde vivienda.

Lito José Antonio, dueño de la vivienda contó a El vocero de Metán que llegó de comprar y encontró su vivienda incendiándose "Los gatos del Naranjo son, ellos habían robado a mis vecinos y yo me fui a buscarlos, a recuperar lo que robaron. Era sabido que me iban hacerme esto, me habían dicho que me iban a prender fuego la casa".

El joven, que vivía solo en la vivienda prefabricada, lamentó "Salí 10 minutos y perdí todo, papeles, documentos, tarjetas, cosas del colegio. Vivía solo acá. Nunca denuncié nada, yo estaba a la expectativa que me iba a pasar. Adelantó que radicará la denuncia.

Para quienes quieran ayudarlo pueden buscarlo o preguntar por en el barrio Los Laureles, en Güemes Oeste al final, pasando el Puente, Metán.

"No tengo los fondos para hacer todo esto de nuevo.Todo tirado, 24 años tirado, en 10 minutos se me ha ido todo".