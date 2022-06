"Debe existir una sinergia de trabajo", planteó Pablo Outes

Durante la mañana de este viernes el gobernador Gustavo Sáenz convocó a distintos empresarios y sectores económicos de la provincia a participar de un encuentro para plantear una agenda común en procura del desarrollo y en defensa de Salta, con el nombre “Por más federalismo y unidad de los salteños”.

Entre los presentes estuvo el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes quien dialogó con InformateSalta sobre la importancia de articular entre todos los sectores puntos, estrategias y objetivos en pos de un mejor desarrollo productivo, de empleos, oficios, que deriven en una mejora en si para la provincia.

“Estamos convencidos que el crecimiento más armónico debe estar dado desde el Gobierno impulsando a todos los sectores a que generen desarrollo en nuestra sociedad, del más pequeño al grande, son traccionadores y formadores del mercado”, indicó primeramente reconociendo que actualmente “tenemos muchas asimetrías, dificultades, una energía más cara, al combustible lo hemos sufrido en los últimos días con la falta”.

Es aquí cuando aseveró el objetivo de una sinergia desde el Gobierno encauzando un diálogo que sea permanente, con los sectores presentes o aquellos que suelen estar al margen en silencio. “Queremos la política del habla, poner al Gobierno a disposición, escuchar los problemas y que exista entendimiento, es hora que reconozcamos nuestros problemas y tengamos la capacidad política de plantearlos”, aseguró en su pensamiento.

“Tenemos asimetrías que son complejas, vemos la cantidad de planta que va en subsidios a la Capital y Buenos Aires, llega un 15% a las provincias con gobierno más indefensos y sin recursos”

Con esta reunión con los sectores productivos, el funcionario no dudó en señalar que esta será la primera de muchas más. “Vamos a tratar de ir acompañando estas reflexiones en todo lo que se pueda, hay que ir planteándolas, debe existir una sinergia de trabajo, sino hay poco entendimiento y así las cosas no funcionan, de este proceso vendrá algo positivo”, no dudó en pronosticar para concluir.

“Debe existir el diálogo, el Gobierno no puede estar alejado”