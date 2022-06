Agenda del Federalismo: "La minería será la que cambie la matriz económica de la provincia"

Durante la mañana de este viernes el gobernador Gustavo Sáenz convocó a distintos empresarios y sectores económicos de la provincia a participar de un encuentro para plantear una agenda común en procura del desarrollo y en defensa de Salta, con el nombre “Por más federalismo y unidad de los salteños”.

InformateSalta estuvo en la previa de este encuentro donde pudo dialogar con Alberto Castillo, titular de la REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.) quien remarcó su compromiso para seguir desarrollando capacidades y oficios en pos de los objetivos productivos, económicos y de posibilidades que la minería está potenciando en la provincia.

“El Federalismo se tiene que dar en todos los órdenes, no solo en las posibilidades de trabajo, sino en las de formarse y capacitarse, esta es una oportunidad única que tiene la provincia, es un momento histórico y si no se derrama en todos los sectores, a toda la sociedad, no estaremos cumpliendo el objetivo”, reflexionó primeramente.

Dicho esto destacó la convocatoria del gobernador “para mostrar cuáles son las estrategias, los objetivos del gobierno, los puntos logísticos económicas, la estrategia de la provincia y cómo vamos a hacer ante la coyuntura nacional, que está bastante complicada”, reconoció respecto al escenario actual.

Asimismo enfatizó que la minería asume un rol importante. “Va a ser quien cambie la matriz económica de esta provincia, debe derramar para cada una de las familias salteñas, para eso hay que capacitar y formar”.

“Salta va a ser la vedette, liderará en electromovilidad, la actividad minera ya es una política de Estado”

Siguiendo esta, Alberto Castillo llamó a todos los sectores a coordinar y aportar en el desarrollo de oficios y capacitaciones que permitan que la actividad pueda estar a la altura del impulso que ha tomado. “Hay de 20 a 40 oficios que no existían, maquinaria que llega y no se sabe cómo usar, eso significa nuevos servicios, oficios, carreras, por eso invitamos a todos los sectores a que acompañemos, armemos una propuesta en común y apliquemos lo que cada uno sabe desde su sector, sumemos todos para el mismo lugar ante la oportunidad que tiene Salta”, concluyó.