Benjamín Cruz asumió como secretario de Gobierno de la Municipalidad

Benjamín Cruz asumió como nuevo secretario de Gobierno de la Municipalidad en un acto que reunió al gobernador Gustavo Sáenz y a la intendenta Bettina Romero; tras la jura tomó la palabra y aseguró que “es una gran alegría estar todos juntos, es una alegría que Gustavo nos visite en el municipio y nos acompañe en este momento. Creemos en el trabajo en equipo”.

Tras alagar el trabajo y trayectoria de Cruz aseguró que se une a un equipo que trabaja “convencidos que resolviendo los pequeños detalles y las pequeñas demandas, los gobiernos y proyectos políticos se vuelven más fuertes. Sé de tu compromiso con la comunidad”.

Agradeció la generosidad del gobernador al cederlo a sus filas: “Fuiste un funcionario clave en la provincia y el gobernador ha sido lo suficientemente generoso, de cederte para acompañarnos en el municipio, porque entendemos que si se fortalece el diálogo, la ciudad y provincia van a estar mejor”.

El gobernador también hizo uso de la palabra y se mostró contento de participar del encuentro. “La verdad es que no me siento de visita, me siento en mi casa, que linda es la familia municipal, gracias por estar aquí. Traes uno de los mejores funcionarios del ejecutivo”.

Finalmente Cruz dialogó con los medios y adelantó que afrontará un gran desafío donde ya tomó algunas medidas. “Nos parece primordial regularizar la situación catastral de barrios informales. El tema paritario es algo a ver prontamente, los he citado para la semana que viene”.