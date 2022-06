La falta de combustible impide trabajar a bomberos voluntarios de Embarcación

La falta de gasoil sigue siendo un problema en el norte argentino y sobre todo en el interior de Salta, donde ya comienza a afectar servicios esenciales, tales como el que prestan bomberos voluntarios en Embarcación.

Yamila Soraire y Fabricio Rúa, ambos bomberos voluntarios, indicaron que actualmente ya no cuentan con combustible en los dos móviles que manejan, dado que solo tienen la reserva en los tanques lo que no les garantiza poder regresar a la base.

Destacaron a Multivisión que el jueves fueron llamados para participar de un operativo que no fue de urgencia, y no pudieron colaborar ante la falta de combustible. Asimismo, indicaron que solicitaron colaboración a la Municipalidad, pero esta “hace oídos sordos”; sin embargo, aclararon que la comuna solo les colabora cuando deben acercar agua a las comunidades.

Señalaron que el chofer de los vehículos recorre fincas cercanas y sus propietarios son los que colaboran con algo de gasoil pero esto no es suficiente para cubrir la demanda. Advirtieron que, de suceder algún hecho de gravedad, no podrán concurrir por no tener como movilizarse. La preocupación es latente dado que se acerca la época de incendios forestales en la Provincia.