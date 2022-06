Tévez, tras su debut y la derrota de Central: "El único responsable soy yo"

El entrenador de Rosario Central, Carlos Tévez, aseguró hoy que él es el "único culpable" de la derrota de su equipo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0, en su debut al frente del conjunto "canalla".

"El único culpable de la derrota soy yo, me hago responsable, como cada vez que perdamos. Atrás tengo un grupo de hombres que va a dejar todo para salir adelante", sentenció en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el "Gigante de Arroyito".

El "Apache" reconoció que tuvo muy poco tiempo de trabajo, apenas tres días que asumió su cargo, aunque aclaró que el equipo le "gustó mucho", sobre todo en la "actitud" que tuvo en el partido.

Carlos Tevez fue claro: en la derrota dio la cara y sentenció que es el único responsable. pic.twitter.com/gEbhlCqFlm — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2022

"Yo soy la cabeza del grupo, a mí me llamaron para ser técnico de Central, lo demás no importa. Y soy el primero y lo que pasa conmigo es lo único que importa. Lo demás, 'El Chapa' (Retegui), mi hermano o cualquiera. La cabeza de este grupo soy yo y yo tengo las culpas de acá en más, déjense de joder con 'El Chapa', con mi hermano o con cualquiera, acá es Carlos Tévez", dijo en un momento molesto por la consulta de su fallido ayudante de campo.

Sobre el esquema táctico que planteó en su debut, Tévez aclaró que "va a cambiar", pero agregó que como no tuvieron mucho tiempo de trabajo decidió "jugar como venían jugando ellos y darle un poco de toque".

"No puedo cambiar todo el esquema porque no tenemos tiempo, hacer todo junto no esta bien. Entonces me quedé con el 4-4-2", sentenció.

Si bien Tévez fue recibido con aplausos por la parcialidad "canalla", el equipo se fue despedido en medio de silbidos por la derrota consumada.