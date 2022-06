La historia de Vikingo, el custodio personal de Sebastián Villa con un rol clave en la noche de las denuncias

Vikingo. Simplemente Vikingo. Sin nombre, sin apellido. Un apodo que dice mucho respecto del fisic du rol para llevar a cabo su función “autoridad de orden público”, como se describe en sus redes sociales este hombre que jugó un papel protagónico la noche del 26 y la madrugada del 27 de junio de 2021, cuando se inscriben los hechos de abuso denunciados contra Sebastián Villa, de quien es custodio personal.

Vikingo aparece mencionado una decena de veces por Tamara Doldán en su declaración testimonial que dio lugar a la causa contra el jugador de Boca por el delito de abuso sexual con acceso carnal por el que fue imputado. La denunciante contó sobre el rol del hombre de seguridad del colombiano y la protección que intentó brindarle cuando aquella noche llegó la policía hasta la casa del barrio privado que habita.

Incluso consta en la declaración de Doldán el siguiente textual: “El Vikingo, que es empleado de seguridad de Villa, subió la musica para que no se escucharan mis gritos”.

Vikingo, custodio personal de Sebastián Villa.

Un pedido de ayuda desde la habitación de Villa y la respuesta del Vikingo

Pero fue la nueva denunciante de un caso de abuso por parte de Villa, quien estuvo esa noche en esa misma casa donde Doldán asegura que fue abusada por Villa, quien más veces nombró al Vikingo en su declaración testimonial conocida en las últimas horas. Fueron 17 las menciones al hombre que habría jugado un rol determinante en los hechos que se investigan.

En un momento, la mujer que aseguró que una amiga suya fue abusada por Villa luego del episodio con Doldán, mencionó: “Cuando ella (su amiga) sale de la pieza, antes de empezar a pelear conmigo le recrimina al Vikingo y le dice ‘por qué no me abrís si te estoy diciendo que me abras’, a lo que él le contestó ‘vos ya sabés que yo no los puedo interrumpir’”.

Según agrega en su declaración, Vikingo era el encargado de “invitar chicas” a la casa de Villa a través de su novia, de nombre Agustina, a quien conoció en la noche y hace presencias en distintos boliches, y junto a quien hace dos meses, en abril de 2015, fueron padres de Thomas.

Agustina, la novia del Vikingo, encargada de “reclutar” chicas para llevar a la casa de Sebastián Villa

Agustina, una de las mujeres que también estuvo en la casa del country alquilada por el futbolista de Boca, hace presencia en boliches. En esa instancia fue que conoció al Vikingo y junto a él trabajan para Sebastián Villa y obran en función de lo que el colombiano pretende. Curiosidad al paso, en sus redes ella se presenta como “Vikinga”.

Según surge de la declaración de la nueva denunciante de un hecho de abuso por parte del futrbolista, “Agustina, que es otra chica que hace presencia con nosotras, nos dice que el novio de ella que seria Vikingo estaba en lo de Sebastián, que podÍamos ir, que nos pagaban la presencia que nos pagaban el UBER, porque no me acuerdo si habia ganado Boca o qué era lo que estaban festejando”.

Y en su testimonio agregó: “Agustina nos tenÍa a nosotras dos, pero estaba buscando a más chicas. O sea para ser un grupo más grande. Hasta que creo que conseguimos dos chicas más”. Ese grupo fue el que más tarde llegó hasta la casa de Sebastián Villa y vivió lo ocurrido la noche de las denuncias.

De su palabra surge que Vikingo era quien manejaba “la caja chica” de Villa, que era quien les pagaba los autos en los que llegaban o se iban las chicas, quien les ofrecía bebidas alcoholicas y quien, además, custodiaba la puerta del cuarto en el que el colombiano ingresaba con las mujeres de turno.

Según el documento oficial, a una pregunta de la Fiscal Vanesa González, sobre si siempre se le pagaba la presencia en su caso y quién lo hacía, la nueva denunciante manifestó: “Siempre nos pagaba Vikingo la suma de $3000?.

El Vikingo, custodio de Sebastián Villa.

Vikingo habría disuadido a los policías que llegaron a la casa de Sebastián Villa

La causa, que tuvo ya numeros vaivenes, sigue su curso. Uno de ellos fue la presentación de Sebastián Villa en la Fiscalía, el pasado 2 de junio, para someterse a una pericia psiquiátrica. Ese día, el colombiano llegó al lugar con un hombre que llamó la atención por su aspecto físico y presencia: era Vikingo, su sombra.

Entre todo, la Justicia investiga por qué los policías que llegaron hasta el lugar la noche del 26 al 27 de junio de 2021, no lograron constatar lo que había pasado en esa propiedad. Los investigadores estiman que el custodio personal de Villa, Vikingo, habría atendido y disuadido a los efectivos que se presentaron.

Sebastián Villa junto al "Vikingo", su custodio personal.

Todo está en etapa de investigación. La Fiscal Vanesa González, a quien el juez le negó el pedido de captura de Sebastián Villa, sigue instruyendo la causa en busca de pruebas para determinar de manera fehaciente qué ocurrió la noche de las denuncias de abuso sexual en la que el rol de Vikingo, quien aún no fue citado a declarar, fue clave. /TN