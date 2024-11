¿Qué falló en el mercado San Miguel ? Bomberos advirtió que el predio no contaba con elementos de seguridad

El voraz incendio del mercado San Miguel nos recuerda a hechos similares ocurridos en cercanías tiempo atrás, como el del Centro Comercial del Norte y otra galería comercial en calle Alberdi, el que ocurrió en el mismo subsuelo del Mercado San Miguel, lo que nos obliga a preguntarnos sobre el cumplimiento en cuanto a la seguridad, en cuanto a las instalaciones eléctricas, a la existencia de matafuegos o extintores e incluso la cantidad de puestos habilitados, que muchas veces sobrepasa lo posible.

Parece que no aprendemos de los errores del pasado, no es la primera vez que pasa.

Walter Chávez, Jefe de Bomberos Voluntarios, fue consultado en materia de seguridad del Mercado, como así también sobre la cantidad de locales en el lugar. "El tema de la instalación de más puestos es un tema que habría que preguntar al responsable del mercado, Pepe Muratore, sobre las condiciones. Nosotros, por lo menos personalmente, pensamos en una causa de origen eléctrico".

En la oportunidad, señaló que el mercado "no cuenta con los elementos básicos para responder a una emergencia" y agregó "yo creo que pasa con el cumplimiento de la normativa que aplican que tenga las condiciones de seguridad, las red fija contra incendios. "Todo local que tenga mayor a 1000 metros cuadrados, tiene que tener una red fija contra incendio y personal que esté capacitado que pueda trabajar en primera instancia y darle la primera intervención", comentó.

"Noosotros se lo hemos planteado a Pepe Muratore hace 20 años que tiene que ver con la red contra contra incendios. La realidad no se puede tapar aquí, hace más de 20 años que él tendría que haber empezado por lo menos la construcción de esa red", dijo el Bombero.

También destacó que si bien los serenos habrían utilizado matafuegos no se tuvieron la "capacidad" para hacerlo de manera apropiada y solo atinaron a salir del lugar, sumado a las características del foco ígneo, y los materiales altamente inflamables como ropa y sintéticos, que permitieron su rápida propagación. Esto fue controlado por bomberos que llegaron rápidamente para así evitar una tragedia mayor, aunque las pérdidas de los puesteros es total, en al menos unos 200.



"Afortunadamente hemos logrado que el fuego no vaya al subsuelo sino, esto hubiese sido un desastre. Hoy toda la estructura superior, toda la parte que es el tinglado, ha colapsado".

Sin inversión en seguridad, no hay simulacro que valga

El jefe de Bomberos Voluntarios consideró que uno de los problemas más graves fue la carencia de sistemas de rociadores y de una red contra incendios operativa. "Hemos insistido en la importancia de contar con hidrantes y sistemas de presión que permitan una intervención inicial en caso de siniestros", dijo, y se lamentó que "no se le ha dado la debida importancia" a esa advertencia.

Por último, señaló en varias oportunidades las flaquezas de seguridad del mercado, pero las autoridades no le prestaron atención. "Podemos hacer simulacros, pero si no hay inversión en lo necesario, de nada sirven. No basta con prepararse, hace falta una reacción efectiva y una inversión real en infraestructura de seguridad" declaró por FM Aries.

Muratore lo calificó de mentiroso

A su turno, Muratore se refirió a las tareas de recuperar el predio, y también respondió a Chavez: "Yo hablo con gente seria, no que venda mentiras, Chávez es un mentiroso, yo trabajo con Bomberos de la Provincia de Salta".