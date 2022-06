Alberto Fernández consideró indebida la prisión de Milagro Sala y víctimas le dijeron atienda la agenda de los argentinos

El presidente Alberto Fernández viajó a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala, quien se encuentra internada tras sufrir una trombosis venosa profunda.

En ese sentido, Fernández dejó de lado su agenda de actividades en un momento crucial para la economía del país para visitar a la ex líder piquetera, diciendo: “Yo siempre he planteado lo indebido de su detención y la irregularidad de los procesos que ha enfrentado. La situación es muy grave, lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho igual que la de su marido. La verdad es que no me deja tranquilo la situación y quise acompañarla para dar testimonio con mi compromiso”, agregó. “Vengo acá a hacer público mi compromiso y llamar la atención a la Argentina y al mundo sobre algo que está ocurriendo y no debería ocurrir; afecta la libertad de una persona y también su salud”, completó.

Repudio a sus dichos

Víctimas de la líder de la Tupac Amaru de Jujuy enviaron una carta al jefe de Estado repudiando su desprecio a quienes sufrieron las conductas “criminales”.

La carta completa de las víctimas de Milagro Sala:

Las víctimas de Milagro Sala y de la organización paraestatal TUPAC AMARU, nucleadas en la FUNDACIÓN “JUJUY CON PAZ Y ESPERANZA” expresamos nuestra preocupación por la visita que UD., Señor Presidente, realiza en el día de hoy a la criminal condenada Milagro Sala, con total desprecio e indiferencia por quienes sufrimos las conductas criminales de la mencionada delincuente y su organización.

Su visita, Señor Presidente, realizada en el contexto de acusaciones infundadas contra las autoridades de nuestra provincia, no es un gesto humanitario, sino un burdo intento de presionar al poder judicial, entrometiéndose en asuntos que exceden sus atribuciones.

Si fuera cierto que la Sra. Sala, internada en una clínica de propiedad de uno de sus seguidores, se encuentra con graves dificultades de salud, sepa que nadie más que nosotros aspira a su pronta recuperación. Y aspiramos, también, a su pronto regreso a una cárcel.

El privilegio de la prisión domiciliaria no es solo una burla, sino un peligro para quienes fuimos y aún somos sus víctimas. Para terminar, cumplimos en recordarle, Señor Presidente, que la agenda que suspendió para realizar esta visita, es la agenda de todos los argentinos, la que sí está dentro de los deberes por los que, algún día, Dios y la Patria pueden llegar a demandarlo.