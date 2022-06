Protesta del campo por la falta de gasoil: "Siempre los culpables son otros, nunca el gobierno"

Así lo manifestó el titular de PROGRANO, Lucas Norris, tras confirmarse que el 13 de julio habrá una jornada de protesta con cese de comercialización en todo el país. La medida fue anunciada por la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias (CEEA), ante la problemática de la escasez de combustible y la falta de respuesta de Nación a esta complicación.

“La falta de gasoil viene afectando hace dos o tres meses, lamentablemente las provincias del norte estamos mucho más afectadas que el resto del país y eso conllevó a un aumento en los costos que no estaban planificados, lo poco que se conseguía se conseguía a un precio muy por encima del mercado”, indicó al ser consultado por InformateSalta cómo está el panorama del sector.

Norris señaló que “hoy YPF vende a granel a $245 el infinia diesel y a $195 a granel, cuando a los surtidores ronda los $149, y no se consigue en volúmenes importantes, siempre con cupos, con restricciones”.

El productor sostuvo que no solo aumentó el costo de las cosechas sino también del transporte, lo que hacer que el margen de rentabilidad sea mucho menor. “El miércoles 13 de julio vamos a participar de una medida de fuerza pero sin corte de rutas, es un paro de comercialización, va a ser un día para informar, para analizar toda la situación. Ese día no se va a cargar granos para vender en ningún lado, no va a haber movimiento en el agro”, dijo.

Norris cuestionó que presidente culpa a las provincias limítrofes por la falta de combustible en lugar de asumir que hay un problema y encararlo de manera seria. “Siempre los culpables son los otros, nunca el gobierno, no se hace una autocrítica para ver de qué manera se puede resolver la situación, parece que viven en un mundo diferente a lo que pasa en realidad”, agregó.

Respecto a la situación del transporte, Norris dijo que los camiones que llevan la mercadería a los acopios o a los puertos y “tienen que estar perdiendo el tiempo buscando combustible, en vez de ir directo a hacer la entrega, se genera todo un atraso en la cadena productiva, parece que hemos retrocedido en el tiempo”.

De acuerdo a lo que pronosticó el productor, en las próximas semanas “va a empezar a aparecer un poco más de gasoil, empieza a bajar un poco la presión porque la cosecha de soja ya terminó, la demanda importante de combustible está bajando, pero si esto no se resuelve de acá a dos o tres meses vamos a volver a tener el mismo problema”.