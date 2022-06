Desde el 2023 clubes salteños se verán obligados a contar con fútbol femenino

El fútbol femenino últimamente viene creciendo cada vez más a nivel nacional y Salta no quiere dejar de ser la excepción. Por eso a partir del torneo que viene la Liga Salteña de Fútbol aprobó una resolución en la que los clubes no podrán competir si no tienen un equipo femenino en la institución

La resolución que aprobó el organismo encargado del fútbol en la capital salteña da cuenta de que a partir del próximo torneo los equipos tendrán que presentar un equipo en las categorías primera y sub 18 de manera obligatoria para poder participar de las competencias organizadas por la Liga Salteña. Mientras que las categorías formativas, como la sub 14 o sub 16 seguirán siendo optativas.

En diálogo con Informatesalta la coordinadora del fútbol femenino de la Liga Salteña, Belén Morelli contó que esta resolución es para "hacer crecer el fútbol femenino en la provincia porque a los clubes no les interesa tener equipos de mujeres y la resolución obliga a que tengan equipos femeninos y eso va ayudar de alguna manera al progresar al futbol femenino".