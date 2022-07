Puesteros del Paseo de la Familia no tienen habilitación por la falta de servicios básicos

El Paseo de la Familia, conocido popularmente como Paseo del Choripán, dejará de existir. Y es que el Club Juventud Antoniana les pidió a los puesteros que en 15 días se retiren del lugar, que funciona debajo de las tribunas sobre calle Catamarca.

“Ya se los notificó varias veces en distintas oportunidades. Lamentablemente son locales que no sabemos por qué funcionan, no tienen habilitaciones, no cuentan con las condiciones higiénicas, eso lo tiene que controlar la Municipalidad, nosotros vemos la parte del club”, dijo para InformateSalta Javier Russo, presidente del club.

En este sentido, Susana Pontussi, Interventora de la Subsecretaría de Espacios Públicos, explicó a AM 840 que el permiso de la Municipalidad no lo pudieron renovar por no cumplir con cuestiones mínimas.

“Dejaron de pagar la luz, el agua. El club les quitó el uso de los baños que tenían en la esquina. Me imagino que ha seguido generando la deuda que tenían con el club, lo que hizo que le rescindan estos permisos. Pero de parte de la Municipalidad ya estaban notificados, ya estaban multados. Veníamos trabajando hace rato en que ellos iban a regularizar la situación. Pero ya excede, es un alquiler entre privados. Es espacio privado, propiedad del club”, expresó.

Asimismo, agregó que lo que depende de la Municipalidad es otorgarles el permiso para el uso de mesas y sillas. “Esta gente dejó de tener la habilitación por la falta de los servicios básicos”, manifestó.