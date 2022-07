Chau al Paseo del Choripán: Los puesteros deberán irse en 15 días

Se trata de los puestos de comida ubicados debajo de las tribunas del club Juventud Antoniana, sobre calle Catamarca. Debido a obras que pretende iniciar la dirigencia, los comerciantes deberán abandonar el lugar. Aseguran que los locales no están habilitados y no cumplen con condiciones de higiene.

“Ya se los notificó varias veces en distintas oportunidades. Lamentablemente son locales que no sabemos por qué funcionan, no tienen habilitaciones, no cuentan con las condiciones higiénicas, eso lo tiene que controlar la Municipalidad, nosotros vemos la parte del club”, dijo para InformateSalta Javier Russo, presidente de Juventud Antoniana.

De acuerdo a lo que manifestó Russo, “los socios pedían que los locales ya no existan, además no tiene ningún rédito económico para el club, en realidad perdemos plata porque tenemos que pagar una cuenta de agua que consumen ellos pero no se quieren hacer cargo”.

El “Paseo de la Familia”, o más conocido socialmente como Paseo del Choripán, fue creado e inaugurado en el 2015, con la idea de que se convirtiera en un paseo gastronómicos con 29 locales que ofrecían platos tradicionales y, además, representará un lugar de esparcimiento.



Con el tiempo se convirtió en un rejunte de locales con muy mal especto, en malas condiciones de higiene, donde incluso muchos cerraron porque la gente dejó de ir.



“Están justo debajo de la tribuna, en el predio del club, pero no reúne las condiciones para el rubro de gastronomía. Cuando llueve se quejan constantemente, es lógico porque no está hecho para que haya locales ahí”, dijo Russo.

Respecto a la respuesta de los comerciantes, Russo manifestó que “lógicamente no quieren dejar algo que para ellos es gratuito, pero tienen que entender que el club tiene que avanzar, vamos a desarmar la tribuna, queremos hacer una ampliación, hacer baños, nuestro sueño es poder jugar en nuestra casa”.