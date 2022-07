Bettina Romero participó de la jornada Ciudad Joven: "Cada salteño nos importa mucho"

La intendenta de la ciudad, Bettina Romero, acompañó una nueva jornada “Ciudad Joven”, en dónde el municipio compartió las distintas herramientas y programas orientados a brindar oportunidades de formación y empleabilidad a jóvenes que se encuentran en la etapa de elección o definición de su futuro laboral y profesional. La actividad tuvo lugar en el Complejo Nicolás Vitale de barrio El Tribuno.

“Cada joven salteño nos importa mucho. No tengan miedo, no están solos. No dejen que nadie les robe las esperanzas. Sigan así, determinados, con entusiasmo por lo que viene. Vamos a salir adelante de estos difíciles momentos que estamos viviendo”, manifestó la mandataria.

Y agregó: “Con educación van a estar más fuertes. Trabajo para apoyarlos, para abrirles nuevas oportunidades con capacitaciones y con microcréditos al alcance de todos. Esta jornada “Ciudad Joven” del municipio fomenta el protagonismo de cada uno”.

Destacó: “Aquí hay todo un gobierno municipal que entendió que los jóvenes son nuestra prioridad. Desde el primer día pusimos en marcha herramientas, capacitaciones y ampliamos las becas. Es una alegría ver su entusiasmo y saber que tienen la fuerza para avanzar”.

La actividad contó con stands de todas las oficinas con servicios para jóvenes de la Municipalidad que brindaron atención y asesoramiento a los presentes. Además, brindaron su oferta educativa: la Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de Salta y Universidad Siglo XXI.

En tanto, participaron los colegios: Miguel Araoz; Juan Carlos Saravia, Walter Adet, Joaquín Castellanos, 11 de Septiembre, María Reina, Escuela Agrícola, y Centro Polivalente de Artes. También acompañaron: el CIC de Limache y la Policía Séptima de zona sur.