Tras padecer dificultades económicas, Diego Brancatelli cerró su supermercado

La pandemia de coronavirus diversificó al periodista Diego Brancatelli que decidió invertir junto a su suegro en la apertura de un supermercado en Tres de Febrero. No tardó en quejarse públicamente de las dificultades económicas que atravesaba su emprendimiento, hasta que finalmente cerró sus puertas en los últimos días.

Así lo pudo saber PERFIL ante la confirmación de fuentes del entorno del periodista, que decidió dar vuelta la página ante la fallida apuesta. Hoy su motivación está puesta en el debut del programa Argenzuela, de Jorge Rial, del que participará en C5N.

"Don Ahorro" era el nombre elegido por el periodista y su socio para el comercio ubicado en el oeste del Conurbano. Se ideó con un estilo de mercado "low cost" y debutó con una sede en la calle Alberdi al 4.700 de Caseros pero en diciembre pasado habían decidido invertir en el lanzamiento de una sucursal en la localidad de San Martín.

A comienzos de mayo fue entrevistado en LAM (América) y contó que "puse un supermercado en plena pandemia y nos va mal". En ese entonces estaba abierto "pero lo que nos queda a fin de mes (NdR: de ganancia) no vale ni la pena".

Durante la entrevista, el periodista contó que tenían cinco empleados pero que en la apertura tenían el doble. A su vez, atribuyó a un factor multicausal el hecho de que el negocio no haya funcionado.

"Son un montón de cosas. A nivel puntual, estamos en una zona donde tenemos dos supermercados de grandes cadenas a la vuelta, que tienen otros beneficios y promociones. Creo que la ubicación no fue lo mejor, también tenemos una escalera que no es muy cómoda", dijo.

Nuevo desafío



Tras el cierre de su supermercado, a Brancatelli le llegó otra propuesta, ya que desde esta semana trabajará como columnista deportivo en el programa Argenzuela de Jorge Rial en C5N.

De esa manera el periodista buscará relanzarse tras sus participaciones en Intratables. En tanto, sigue con su programa de radio en AM 750 y en los últimos días grabó un proyecto en Chaco.

Cuando meses atrás comenzó a quejarse de las dificultades para mantener su negocio, en las redes sociales muchos lo señalaron por su conocida adhesión al Gobierno y al kirchnerismo.

Sin embargo, eso no lo frenó en sus preferencias. Durante la entrevista le preguntaron sobre la coyuntura política y dijo que "está muy complicado el peronismo si sigue así".

"Alberto Fernández creo que no va a reelegir. A mí me gustaría que sea Cristina porque es la única que nos puede sacar de esto, y después hay muy buenos candidatos. No me disgustaría Sergio Massa, Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja, Capitanich. Hay buenos gobernadores que podrían ser presidentes", cerró. /Perfil