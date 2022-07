Paseo del Choripán: Espacios Públicos lo inspeccionaría y clausuraría

Los locales gastronómicos ubicados en el Paseo de la Familia, comúnmente conocido como el paseo del choripán, no tienen habilitación, no cumplen con ningún requisito de bromatología, el club ya los notificó para que se retiren y la municipalidad podría clausurarlos en las próximas horas.

La obra se hizo en el 2015, en un convenio entre la municipalidad y el club, cuando lo presidía José “Pepe” Muratore. Los locales están ubicados justo debajo de las tribunas del club, nunca pagaron alquiler, no tienen servicios básicos, y la actual dirigencia del Juventud Antoniana los notificó para que se retiren ya que pretenden hacer obras del club en ese espacio.

Al respecto de esta cuestión la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, reconoció que “si en aquel momento hubo o no ayuda de la municipalidad para que pudieran hacer la obra, lo desconocemos. En nuestra gestión estuvieron cerrados mucho tiempo por la pandemia”, sostuvo.

Pese a que la Municipalidad los notificó por la falta de habilitación y las irregularidades con la que trabajaban, siguen trabajando como si nada. “Nosotros ya los notificamos, les pedimos que se adecuen a lo que piden las ordenanzas, en su mayoría venden alimentos. Es una cuestión de un convenio entre el club y los privados para que paguen y tengan servicios”, dijo en FM Capital.

Para terminar su entrevista, la funcionaria aseguró que “habilitación no tienen. Estamos trabajando para hacer una inspección conjunta para ir y clausurar, sabemos que no cumplen con los requisitos y no tienen habilitación”.