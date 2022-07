Paula Benavidez cargó contra el Ejecutivo, “están flojos de papeles”

Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, la concejal Paula Benavidez cruzó al Ejecutivo Municipal. En esta oportunidad, el motivo que generó el repudio de la edil está relacionado con la ausencia de rendiciones en materia económica.

“Quiero manifestarme brevemente sobre las cuestiones que se dicen y las que no se dicen, digo esto porque hace algunas semanas teníamos a representantes del ejecutivo municipal en este Concejo Deliberante pidiendo la venia para poder conseguir un empréstito para realizar obras en la ciudad”, comenzó diciendo la funcionaria perteneciente a Salta Independiente.

En la misma línea continuó: “Entre aquellos argumentos que traían desde el Ejecutivo, para pedir este empréstito para obras, era que no se estaban recibiendo fondos de nación ni de provincia cuando a las pocas semanas habíamos visto que ya de provincia habían recibido fondos para la realización de ciertas obras. Y se había agradecido en el discurso de apertura de la intendenta, la aprobación de ciertos proyectos a nivel nacional”.

“Digo entre lo que se dice y lo que no se dice, porque en aquella oportunidad nunca nos dijeron que estos recursos no se estaban bajando porque el ejecutivo municipal no rinde cuentas de lo que se le adelanto de obras”.

“Hace algunos días nos anoticiamos a través de los medios de prensa que el ejecutivo municipal ha sido intimado por nación, a través de una carta a documento para rendir los fondos de 8 millones destinados por el plan Argentina Hace 2 para un proyecto de ensanchamiento de veredas”, comentó en tono cada vez más crítico.

“Queremos saber desde este cuerpo deliberativo, qué es lo que se hizo, al igual que nación vamos a pedirle explicaciones al ejecutivo. ¿Cómo pretende el ejecutivo que se le bajen los recursos si no están rindiendo cuentas, si están flojos de papeles?”, aseveró antes de destacar el trabajo que realizan los ediles de la ciudad escuchando a los vecinos y controlando al ejecutivo.