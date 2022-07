El insólito aviso de un médico que se hizo viral: “No se atienden pacientes que simpaticen con el peronismo”

El médico otorrinolaringólogo de Bahía Blanca Juan Petrini publicó un mensaje en sus redes sociales y fue acusado de discriminación. “No se atenderán pacientes que simpaticen con el peronismo”, puso en su cuenta de Instagram.

“Por dolencias con esa ideología acercarse a un hospital público”, agregó el profesional radicado en Bahía Blanca. La publicación fue denunciada por una concejal del Frente de Todos.

“Esta es la captura de pantalla de un profesional (?) de la medicina de nuestra ciudad. Es odio, es discriminación, ausencia absoluta de ética y negación del juramento hipocrático”, dijo Gisela Gighliani.

“No encuentro otra palabra para semejante acto más que ‘nazismo’”, agregó. “Mañana será la religión? Etnia? A quien amamos? Con quien dormimos? Inmundicia pura”, fue la conclusión de Gighliani.

El aviso del médico en sus redes sociales que le valió una denuncia por discriminación.

Petrini fue consultado por el diario local “La Nueva” y reconoció que fue el autor de la publicación. “Lo puse yo, porque veo una sociedad adormecida y cada vez es menos rentable poder trabajar como médico”, dijo. “Cuando el dólar estaba a 40 pesos tiraban piedras y ahora que llegó a casi 300 nadie hace nada”, agregó.

Sin embargo, reconoció que la publicación es simplemente un chiste y que no prometerá eso con lo que amenazaba: “La hice a modo de chascarrillo, no le pregunto a los pacientes sobre su ideología”, dijo.

“Hace cinco años operé a un paciente de una dolencia y todavía IOMA no me pagó, ahora tiene que volver a operarse y yo no puedo hacer nada: las obras sociales, en general, tardan meses en pagar y en este contexto inflacionario es imposible sostenerse”, explicó.

“Hice la publicación en las redes para que la gente se despierte, somos una sociedad dormida”, ratificó. /La Voz