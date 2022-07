Con una caravana, Mosconi recibió a su campeona Camila Contreras

Con una gran caravana de autos y con Camila Contreras subida en camión de bomberos con la sirena encendida, el municipio de General Mosconi recibió a la taekwondista luego de consagrarse como campeona en los Panamericanos de ese deporte.

Su triunfo es muy importante dando que es la primera mujer juvenil de Argentina que obtiene la medalla de oro en Taekwondo. En diálogo con la página de Facebook de la Municipalidad de Mosconi, la campeona dijo muy emocionada que sinceramente "no esperaba este recibimiento, me sorprendió muchísimo el amor de la gente".

"Soy bastante tímida, pero me gusta, me emociona mucho todo. Terminé de competir y no lo podía creer, no creía que había salido campeona. Abracé a mi coach y empecé a festejar con mis compañeros", agregó y resaltó que le tocó un excelente grupo y pudieron disfrutar todos juntos su triunfo.

"Nunca se me pasó por la cabeza estar en la Selección Argentina, se me dieron las cosas por todo el sacrificio y amor que le pongo a esto. Mi mamá siempre fue muy positiva y me ayudó a mantenerme así a mí. Le prometí traerle la medalla, y acá estoy", resaltó.

Para finalizar agregó que le dedica la medalla a su papá, a su mamá, a la gente que la apoyó y a su entrenador que fue quien la formó desde muy chica.